住進老婆家似入贅　連登仔難忍外母撩交嗌狂數5宗罪　網民勸搬走

所謂「相見好，同住難」，不時有年輕男女於網上大呻與長輩同住的麻煩事。有港男近日就於連登討論區發文，指當年為與妻子結婚，答應婚後與外父外母同住，沒料僅1年就已「頂唔順」，直指情緒已到臨界點，狂數外母5宗罪，稱對方常常單打及「撩交嗌」，直指「再咁搞落去，一係離婚，一係我黐線」，引來網民熱議。

有網民大呻與外父外母同住的矛盾，稱外母不時出言「單打」，令他情緒達到臨界點，坦言很想搬走。（《燦爛的外母》劇照）

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網名「kakawest」的港男早前於連登討論區發文，稱老婆身體差，故答應了婚後「搬入去同退休外父母一齊住」才獲准結婚，沒料竟是噩夢開始。他指至今與同住僅一年，已發現外父外母每星期也會鬧大交，起初他怕煩沒有理會，但後來外母連他也看不順眼，不時單打及撩交嗌，令他不禁直言「好想好想搬出去」，擔心長此下去會因相處及情緒問題導致離婚。

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樓主形容，年約六旬的外母身體壯健，一輩子沒打過工，更「完全唔怕嘈交，在酒樓公衆地方都可以同人開波嗰隻」。他形容住進女家後「好似入贅，一些生活細節我都盡量改同就，但忍忍下發現唔夾唔work」。

樓主坦言，很想盡快與妻子搬走，「結婚應該頭幾年係開心，我第一年就搞成咁」，惟擔心會令對方「兩邊不是人」，慨嘆情況繼續下去，「再咁搞落去，一係離婚，一係我黐線，我可能已到臨界點，我驚我一日爆就打X佢」。

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網民看過帖文紛紛勸樓主與妻子盡快搬走，「有能力梗係走啦」、「你哋真係要傾下，對雙方都有好處。如果雙方都唔太妥大家，唔好屈就大家啦，又辛苦，關係再咁落去一定差」、「同婆媳關係差唔多，早日搬走，如果唔係好易離婚」。

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港媽與老爺、奶奶崩潰對答：