恐怖！女童玩水後流鼻血　吸血蟲鑽進鼻孔藏起來　母看內視鏡噴淚

夏日炎炎很多人都會去玩水消暑，不過台灣一名媽媽日前帶女兒去了多處海邊和溪邊玩水後，一日女兒竟然鼻血直流，初時以為是鼻炎，但轉介醫院後發現原來吸血蟲鑽進鼻孔後更住了好多天，最後要全身麻醉動手術把蟲取出，該名媽媽提醒其他家長帶小朋友去玩水時要留意。

女童回家之後突然鼻血直流，看醫生後情況都未有改善。（爆怨公社fb圖片）

該名台灣媽媽在facebook群組「爆怨公社」發帖，表示這20天內去了約10個地方戲水，包括去了露營、溪邊、海邊和公園戲水，結果回家之後突然鼻血直流，媽媽10幾天前曾帶女兒去診所，醫生判斷是患上過敏性鼻炎，醫生開了過敏藥水，並提醒須擦凡士林。

不過，流鼻血的情況未有改善，而且一天多次流鼻血，媽媽於是帶女兒到另一家耳鼻喉專科門診照內視鏡，想不到一照竟然見到有蟲在動，「媽媽超慌張直接在診間噴淚」，診所把他們轉介到大醫院，醫院表示「不能弄硬夾會鑽更進去，還會大噴血」，所以必須安排住院，並全身麻醉手術動手術把蟲取出。

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最後醫生成功在女童鼻孔內取出吸血蟲，影片可見吸血蟲仍活生生，而且有大概一節指頭長，媽媽笑說，「我女兒養大了一隻蟲，住在鼻孔裡好多天，難怪感覺鼻樑變挺」。她又指，小孩玩水時喜歡將整張臉泡進水中閉氣，並提醒「夏天玩水要注意啊」。

帖子引來大批網民熱論，不少人都被活生生的吸血蟲嚇倒，直呼恐怖，「嚇死人」、「養好大隻，應該很不舒服吧」、「天哪！好大隻」。

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