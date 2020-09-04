2020下半年七大星座怪事纏身？雙子遇財務問題　金牛一招化危為機

農曆七月鬼門開後，許多人都會特別注意自身言行、出入安全，以免招來好兄弟關切！台灣星座專家唐綺陽在節目《女人我最大》中指出，有七個星座不只在鬼門開期間要特別當心，更可能在今年下半年後遇到許多「不可思議、無法解釋」的事情，且排名越靠前的星座，遇到怪事的時間可能還越長！

唐綺陽教金牛座一招化危為機！點圖看2020下半年七大星座運程▼▼▼

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第三名：處女座、天秤座、天蠍座

唐綺陽指出，這三個星座因為太陽走進來的關係，因此三個星座各負責一個月，處女座要注意八月，天秤座注意九月，天蠍座則是十月。這三個星座在這幾個月的感應能力較強，因此會較多夢，且星座的十二宮也意味著可能會有小人。

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第二名：白羊座、水瓶座

唐綺陽指出，白羊座的感覺可能會比較不明確，但仍會感受到命運的浪潮在推著你走，像是原本要辦婚禮卻遇到疫情；要創業卻遇到有人黑你等等。不過唐綺陽指出，雖然看起來有一點衰，但其實這些表面上看起來不幸運的事都是老天在保護你，因此在看似倒楣的背後其實是幸運。

就水瓶座來說，唐綺陽表示水瓶座的人可能現在就已經處在一種不可思議當中，就連工作都可能和此有所連結，且由於十二宮的關係，水瓶座可能容易會有受害者的感覺，或感受到前途茫茫，因此一定要撐住、多找朋友幫忙，或許可以就此打開另一扇門。

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第一名：金牛座、雙子座

唐綺陽表示，金牛座整個下半年皆會處在這種奇妙氛圍內，容易碰到一些無法解釋的事情，但倘若處理得好，也有可能成為轉捩點，將危機化作轉機，有如神助。雙子座則是未來三個月容易碰到一些暗中阻撓的力量，且總是會處理一些很複雜、有關金錢的事，因此一定要好好謙卑處理事情。

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