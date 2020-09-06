港台兒童節目驚見仙氣女魔術師表演　網民心心眼瘋傳瀏覽量增數倍

兒童節目是不少人的青春回憶，最近有網民發現，香港電台RTHK兒童節目《Harry哥哥快樂農莊》上出現了一位美女魔術師，樣子漂亮之餘，她更打扮成仙子做表演，的確是仙氣十足！這位女魔術師名為「Magic Winnie葉小妍」，她除了是職業女魔術師之外，更有多個身份，包括模特兒、歌手及Cosplayer等等，可以說是多才多藝！

女魔術師「Magic Winnie葉小妍」登上香港電台兒童節目《Harry哥哥快樂農莊》，化身成為仙女表演魔術。（YouTube頻道「香港電台 RTHK」短片截圖）

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香港電台兒童節目《Harry哥哥快樂農莊》近日在YouTube上載了第25集的內容，其中一個環節請來了女魔術師Winnie為觀眾表演魔術。Winnie在節目中以仙子造型登場，除了身穿純白色的連身裙之外，更頭戴花圈和精靈膠耳朵，並在背部戴上一對假翼，與童話故事中的仙子極之相似。

Winnie在節目中甫登場，就介紹自己師承節目主持Harry哥哥學習魔術，而且每次變魔術的時候都會有不同打扮。之後Winnie開始表演鐵球懸浮的魔術，其間鐵球在一塊布上面不斷遊走，像是脫離了地心吸力一樣，十分精彩，就連旁邊的小朋友都看得目不轉晴，像是要想方法看穿她的魔術般。

小朋友們都看得十分專注！（YouTube頻道「香港電台 RTHK」短片截圖）

↓↓↓Winnie經常在IG上分享自己的生活：↓↓↓

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表演完成之後，Winnie就說自己表演的魔術比起一般男魔術師較童話化，她又表示會自行製作服裝，而且會創作出不同主題。除了變魔術之外，她更喜歡畫畫及玩音樂，有一個心願就是希望可以將魔術和音樂結合，辦一個魔法音樂演唱會，她完成表演後更加在IG表示，自己一直希望可以做到兒童節目的魔術姐姐，這次出席港台節目，終於解鎖一項人生成就！

第25集的《Harry哥哥快樂農莊》上載到YouTube不足兩天，瀏覽量已經高達2.3萬次，比起過去一般最多只有幾千次多出好幾倍，可見該集十分之受歡迎。

節目引來網民熱烈討論，不少人都大讚Winnie樣子漂亮，即使看到魔術有疑似穿崩位，仍然看完整段表演，以示支持。

↓↓↓不過亦有人覺得，節目中主持劉思美（Emily）也是一位美女↓↓↓：

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