斥巴士停唔啱位　女子：點解開門我唔知？　致電投訴累全車客落車

巴士停站時，有時不免因應交通情況「就位」停車上落客，惟最近網上流傳影片，顯示1名女乘客疑不滿巴士停車位置不正確，上車指車長太早開門，其後更致電巴士公司投訴指，「我只係輕輕講咗一句，點解你未到站你就開門而我唔知」，結果令巴士停駛，全車乘客更被迫下車。事後有同車乘客上傳現場影片至facebook，有網民批評女子無理取鬧，指「有強迫症？一定要啱位先可以上落？」。 《香港01》已就事件向巴士查詢，正等候回覆。

網上流傳影片，一名女子疑不滿巴士停車位置偏離上車位，故投訴車長，引來其他乘客鼓譟。（fb影片截圖）

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事發於上周四（3日）晚的九巴270A線巴士，涉事女子疑登車後指責車長停站位置不正確，過早開門，她上車後曾拍攝車長的樣貌及投訴，最終令巴士停駛。據網上流傳的影片，見到女子於巴士下層致電巴士公司投訴，其間表示「我只係輕輕講咗一句，點解你未到站你就開門而我唔知」，惟其他乘客立即反駁，稱「妳梗唔係輕輕啦，鬼死咁晦氣」、「人哋（車長）冇惡，妳惡咋！」、「一上車就鬧司機……前面塞住咁咪開早啲啫，使乜咁緊張啊」，並表示會為車長作證。

女子繼續傾電話，未有理會其他乘客責罵，車長則向受影響乘客致歉。其後有男乘客用手機拍攝女子容貌，她見狀即試圖搶去對方手機，並要求刪相，一度引起其他乘客群起指罵。最後全車乘客被迫下車，惟部分人疑不滿被女子耽誤行程，在路邊繼續「追擊」，甚至爆粗指罵，只見女子在店舖前掩面左閃右避，似打電話向友人哭訴。

影片在網上流傳後，許多網民批評女子自私，又指其投訴無理。示意圖，非涉事巴士。（資料圖片）

影片傳出後，不少網民留言狠批女子自私，「停車位置不正確？依家搭地鐵咩？」、「揸正嚟做，個個埋正站先上落客，又有人會話車長玩嘢」，又擔心車長的獎金會因投訴受影響，表示影片可作證，「還司機一個清白」。

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