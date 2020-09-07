暗瘡亂擠隨時致命！少女擠危險三角區暗瘡險喪命　醫生教3大忌諱

亂擠暗瘡後果可大可小！浙江寧波19歲女子小楊日前擠位於臉部「危險三角區」、鼻樑上的暗瘡，結果患上海綿竇血栓性靜脈炎，更演變成腦膜炎，差點喪命。皮膚科專科醫生史泰祖接受《香港01》訪問，他表示擠暗瘡導致患上海綿竇血栓性靜脈炎是很少見，市民毋須過份擔心，但他提醒市民若生暗瘡不應該用手擠，應塗抹暗瘡膏，針清黑頭、粉刺療程亦不應太常去做。

浙江寧波女子小楊日前擠鼻樑的暗瘡，結果導致細菌進入頭顱內，患上海綿竇血栓性靜脈炎，差點死亡。圖為小楊的頭部電腦斷層掃描影像。（網上圖片）

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小楊正值青春年華，面目清秀，十分注重自己的外貌，若臉上長出暗瘡，她都會第一時間擠掉。日前，她發現鼻樑上長出暗瘡，於是像往常一樣擠掉，結果就出事。她右眼周圍的皮膚開始紅腫疼痛，過了幾天更發高燒至攝氏39.7度，右眼亦腫脹，睜眼有困難，小楊立即到醫院求醫。

醫生稱小楊情況較嚴重，需要轉往上級醫院，此話嚇了小楊和家人一跳，經診斷，小楊證實患上海綿竇血栓性靜脈炎，為1種嚴重的顱內感染，若沒有及時醫治，患者有機會死亡。

寧波市第二醫院神經內一科副主任韓錕表示，小楊剛到醫院時持續高燒、右眼外凸、眼球無法轉動、瞳孔擴大、對光反射消失，這些都是海綿竇嚴重感染的症狀，而海綿竇的炎症更已擴散，小楊同時患上腦膜炎。經過治療，小楊的病情逐漸穩定，目前體溫已回復正常，眼球活動和對光反射都恢復。

什麼是臉部「危險三角區」？寧波市第二醫院神經內一科副主任姜雅芬解答：

皮膚科專科醫生史泰祖表示，擠暗瘡導致患上海綿竇血栓性靜脈炎是很少見，市民毋須過份擔心，但他提醒市民若生暗瘡不應該用手擠，應塗抹暗瘡膏。（資料圖片）

醫生講解擠暗瘡忌諱▼▼▼

（澎湃新聞）

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