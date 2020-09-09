網紅曬事業線被指身材造假　分享豐胸餐單按摩秘訣：2個月由D變E

網紅不少都擁有超級豐滿的身材，迷倒男士之餘亦令很多女士覺得羨慕！台灣網紅青青憑驕人上圍及甜美樣子跑出，曾因與其他人拍片時穿上低胸小背心，大曬事業線而引起討論。不過不少網民曾質疑其身材，指她的身材並非自然，於是青青分享自己的豐胸餐單及按摩方法，說只花兩個月就升了足足兩個Cup！

台灣網紅青青憑傲人上圍及甜美樣子跑出，更曾因為與其他人拍片時穿上低胸小背心，大曬事業線而引起討論。（IG「c.0214」圖片）

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青青擁有誇張上圍之餘，亦有纖腰及一雙美腿，身材實在是不得之了，她同時有一對明亮的眼睛，笑起來更甜度爆錶，的確令人一「望」難忘！過去最哄動一次，就是她與YouTuber「酷炫老師」一起拍片介紹《帶女生約會必學，最好喝的三種綠蓋茶混搭》時，青青身穿一件深啡色的低胸小背心，深長事業線令觀眾們都難以將目光留在茶飲上，即使看完整條短片都記不起到底介紹了什麼好喝的配搭。

不過人紅自然是非多，曾有網民認為青青身材太誇張，可能是假的。於是她反駁指自己是真材實料，並在YouTube上拍片分享自己的豐胸之道，包括介紹自己的豐胸餐單，透露以「蛋、芝士、豆漿、牛奶」為主，而且雞蛋是每餐必吃，芝士則是早晚各一片；飲品方面，除了牛奶、豆漿和水之外，其他飲料她都不喝。之後她在鏡頭前分享豐胸按摩技巧，更說按摩有兩種方式，包括使用乳液邊擦邊按，及洗澡時用冷熱水交換按摩，以刺激乳腺，透露自己用上述方法在兩個月內從D Cup升到E Cup。

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