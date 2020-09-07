台性感網紅身材好非隆胸？奎丁靠後天努力四招顯胸：我很少穿內衣

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奎丁是台灣知名YouTuber，不只拍片樂於挑戰不同題材，也從不吝於展現好身材，她日前難得在Instagram開放提問，被問到「該做些什麼才能像妳一樣又瘦又有胸」時，她謙虛表示自己並非如此完美，「我不是天選之人，我就是大D小E，上胸飽滿所以看起來比較豐滿而已。」

奎丁透露主要仍靠後天努力，「按摩、吃補品、穿搭（顯胸大、墊一些水餃墊，即胸墊）、修圖，想要變成什麼樣子就是靠自己努力。」至於胸部真假，她表示是真的，「但是妳有時候可以用墊的，把它墊大一點，有懂我意思吧！」

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此外，看到有粉絲好奇她喜歡穿的內衣品牌時，奎丁笑回：「這就不太了解我了，我很少穿內衣。」關於身高體重，她也都一併說清楚了，「168，49～50，看吃東西的狀況。」至於網友關心的感情動向，她笑說很多粉絲在問，「謝謝大家關心我的感情狀況，有穩定會公開讓你們知道der，別急～。」

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不只這樣，奎丁也大方回答了學歷問題，從百齡高中畢業後，考上了輔仁大學圖書資訊學系，被問到是台北人或新北人時，她表示自己是台北人，「中山區行天宮附近，從小在那長大。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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