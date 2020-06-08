兩大必備天氣App　落雨、閃電位置即時通知！紅雨黑雨幾時有？

【天文台、天氣App必備】近日香港天氣轉差，日前發出3年來首個黑色暴雨警告信號，境內雲對地閃電次數更逾萬次，是有紀錄以來單日閃電次數第2多，至今日（6月8日）天氣情況仍然惡劣。要知道何時及哪裏會下雨和閃電，其實有天氣App可以幫到你。

香港連日雷雨交加，除了發出3年來首個黑色暴雨警告信號，境內雲對地閃電次數單日更達到14,054次，是2010年9月9日的14,599次後，單日次數最多。

↓↓↓ 各區閃電及暴雨情況 ↓↓↓

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而惡劣天氣仍會持續，天文台預計這兩天仍會有狂風驟雨雷暴，大家出門記得要留意天氣變化及帶備雨傘！

(天文台)

當然出門最怕突然下雨及閃電，其實有天氣App可以實時預報附近地點會否下雨，以及行雷地點，讓你做好準備。

出門必備天氣App 邊度落雨、閃電即時通知

這個App就是港人常用的天文台應用程式「我的天文台」，該App提供「定點降雨預報」服務，可提供未來2小時降雨預報，主要是根據天氣雷達數據，由電腦自動運算出來的結果，並會即時通知用家情況。

↓↓↓ 天文台App「定點降雨預報」使用方法 ↓↓↓

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根據天文台預報驗證，首半小時降雨預測準確度約75%。配合手機定位服務，就可以隨時隨地通知用家身處或附近地區會否下雨了。

即時知哪裏閃電

「我的天文台」亦可以查看閃電位置，防止「雷劈」。

↓↓↓ 天文台App閃電位置功能使用方法 ↓↓↓

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另一好用天氣App

「Windy」：

「Windy」與天文台App一樣可以查看風暴資訊、路徑、降雨量、全球天氣及分區天氣等，但比天文台更詳細的是，只要把地圖放大並點擊你關心的位置，便可看到當個地點的溫度、風速、雨量及天氣預報。惟如果要接收到天氣警告通知，需要安裝天文台App。

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