街坊嘆太安樓違泊嚴重　頂死巴士日日塞車　網民創意解決突破盲腸

【太安樓/交通問題/違例泊車】貪一時之快隨處泊車，受影響的人卻苦不堪言！最近有網民在facebook群組上載多張西灣河太安樓附近一個彎位經常因為違泊車輛而頂死巴士的照片，引來熱議。網民黃先生接受《香港01》訪問時表示，該處塞車違泊問題已經是長年累月的問題，即使曾向區議員投訴都一直未能處理，影響居民之外更令附近消防局救護站的緊急車輛難以通行駛上東區走廊。《香港01》正向東區區議員麥德正查詢。

網民黃先生在家中多次拍攝到太安樓附近由筲箕灣道轉入太康街彎位的違泊塞車照片，引起關注。（網民黃先生提供）

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網民黃先生在fb群組「筲箕灣西灣河關注組」上分享多達20張照片，全部都是西灣河區一個由筲箕灣道轉入太康街的彎位照片，照片的共通點就是太康街都有違泊車輛，頂住要轉入去的巴士，令巴士卡住在兩條街的中間，動彈不得，結果令原本有兩條線的太康街無法行車。

黃先生在訪問中提到，帖子中的照片都是他在最近幾日每次聽到窗外響號，就到窗口影相而來的，類似情況「一日4至5次」，有時甚至連半夜都會發生，特別是近月都在家中工作，見證違泊導致頂死塞車的次數就更多。他說違泊有多個原因，例如私家車司機泊車到太安樓買食物，日間又有不成文的過海的士站，所以太康街經常都會泊滿各種車輛。

黃先生指出，該路口的塞車問題曠日已久，一直未能解決，影響嚴重。首先如果巴士被頂死在路口，車流將會倒灌出筲箕灣道導致塞車，有時更可以令電車都未能通行。另外附近有消防局及救護站，太康街是通往東區走廊的最直接路線，一旦塞車就會影響緊急車輛的救援工作，車輛一直保持響號聲又會影響居民，有時更需要街坊幫忙看位讓巴士倒車，緊急車輛再快也要5至10分鐘後才可以離開。

事件引來網民熱烈討論，他們都認為該處違泊問題嚴重，「如果邊日無巴士卡喺度先至出奇」，更形容這是「西灣河的日與夜」，甚至稱其為「自私彎」。網民們亦都作出不少建議，例如將班馬線拉闊，令司機不敢將車停車在彎位上，又或加設一些膠柱，令司機無法泊車之餘，巴士仍有足夠空間轉彎。

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