街市魷魚藏7條魚仔　網民激辯「呃秤」疑雲　專家拆解成因

街市買餸最怕遇到不誠實的檔主渾水摸魚。最近有港媽在街市買來2條魷魚，回家準備料理時才發現魚肚內有乾坤，竟暗藏7條魚仔，引起「呃秤」疑雲，擔心檔販為了增加魷魚重量，偷偷在肚內塞入平價魚仔。不過，有專家曾經解釋，指這種情況很常見，魚仔可能只是魷魚腹中的消化物。

有港媽日前在街市買魷魚，後來發現其腹中暗藏7條小魚，引起網民爭論是否被「呃秤」。（fb「今晚煮咩海鲜？」）

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港媽在facebook群組「今晚煮咩海鮮？」發帖，表示日前從大窩口街市買2條魷魚，當時拿上手還感到奇怪，「覺得點解咁重手」，價錢亦較以往貴；直至她回家料理時，劏開魷魚才看到內藏7條魚仔，笑言：「原來阿魷佢食咗好多魚先上釣啊。」由於7條魚仔不足以煲湯，故她最後只好掉棄。

她其後上傳照片請教網民，部分人認為樓主被人「呃秤」，稱魷魚遠比魚仔值錢，塞入魷魚肚內便能賺取更多差額，直指「以後唔好再幫襯，咁樣呃人太過分」，惟也有網民指出這種情況很常見，「我上次30元4條都有2隻（魷魚）有疑似全條沙甸、多春魚喺入面」、「成日都有啦，我自己釣都見唔少，有魚仔好正常」。

帖文掀起一場「呃秤」疑雲，本港及內地亦早有先例，不時有完整的小魚藏身魷魚內，但卻不能斷定是檔販「出術」。中國科學院西北高原生物研究所魚類專家趙凱曾解釋，魷魚為肉食性動物，食物多為沙甸魚、鰺魚和磷蝦等，若在魷魚腹中發現小魚，很可能只是未完全消化的食物，建議消費者選購海鮮時即場查驗，並要求檔主取出小魚後再秤重。

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