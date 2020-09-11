居屋2020｜與母同住公屋符合綠表長者申請　2個條款令乖仔卻步

居屋2020昨日（10日）開始接受申請，新一期包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，涉7047個單位，不論是打算上車或換樓客都相當關注。有公屋住戶在網上發文，指自己跟媽媽同住，符合綠表長者2人家庭條件，但其中條款令他卻步，如需承諾一同在所購買的單位居住，他考慮將來結婚搬出去住，或會違反條例，又怕供樓帶來財務壓力，遂在討論區問網民意見。

居屋2020 9月10日開始接受申請，包括位於粉嶺的山麗苑。（資料圖片）

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居屋2020｜9月10日接受申請 圖解申請注意事項、重點

該網民「mask」在連登討論區以「綠長居屋定留公屋？」為題發文，指家庭狀況符合綠表2人家庭條件，同住媽媽希望可以將公屋換居屋，「幫我上樓，有個大啲嘅地方」，但相關申請條款卻令人卻步。

他指出，將來結婚有搬出去住的打算，或會違反聲明書上一同在單位居住的條件；而且買居屋後財務上「冇咁自由」，媽媽還在生時不能出售，「就算賣到都要搵地方安置阿媽」；第3個考慮則是，將來有需要做第2次按揭很可能過不到壓力測試。

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樓主表示，現時收入達4萬多，有100萬元儲蓄，預計4至5年後跟太太2人入息有7至8萬，達250萬儲蓄，而現階段有2個選擇，第一是留公屋給媽媽，自己繼續儲多幾年錢，將來結婚再除名買樓搬走，第二則是用綠表長者計劃抽居屋，「多咗一個物業，但財務上要綁住冇咁自由」。

帖文隨即引起網上討論，不少網民都認為「留間公屋在」是最好的選擇，寧願儲夠錢結婚時除名買樓，媽媽又可以繼續在公屋養老不用搬走，但亦有人認為今次居屋售價不高，200多萬已可買到粉嶺山麗苑兩房，入場費低，日後的事再作打算。

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居屋2020綠表網上申請步驟

房委會公屋住戶或房協甲類出租屋邨住戶▼▼▼

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【居屋設計示範】早前入伙的長沙灣麗翠苑，其熱門間格屬實用面積287呎的開放式單位。由於單位沒有房間，如只有1至2人居住可能剛剛好，但如果要一家3口一起生活的話，就要靠設計師動動腦筋▼▼▼

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