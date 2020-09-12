5歲仔整跌貨品唔道歉　媽媽一招顯好家教獲網民激讚｜生仔要考牌

父母身教對小朋友的成長確實有密不可分的關係，而最近台灣一網民分享了一個令人動容的母子故事。樓主表示同事近日在百貨公司特賣場工作時，遇到一對父母帶着大約5歲的的小男孩行逛，其間小男孩好奇的動手觸碰產品，卻失手把它掉在地上。媽媽為了讓小朋友向職員道歉，盡顯身教，獲網民大讚是位優秀的母親。

樓主表示同事近日在百貨公司特賣場工作時，遇到一對父母帶着大約5歲的的小男孩行逛，其間小男孩好奇的動手觸碰產品，卻失手把它掉在地上。（Getty Images）

該網民近日於fb群組「爆料公社」分享一個暖心故事，他表示一位在百貨公司特賣場工作的同事遇到一位媽媽如何在兒子面前盡顯身教，令小朋友明白做錯事要道歉。媽媽的完美身教令樓主的同事當刻非常感動。

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樓主的同事當刻亦被感動，她稱整個過程大約30分鐘，媽媽在這段時間並無讓事情含糊地過去，反而充滿耐性地等待兒子冷靜下來，並鼓起勇氣面對錯誤，繼而主動道歉。她表示：「謝謝，您很棒，您給了您的孩子很棒的教育，您真的是一位優秀的母親。」

很多網民紛紛留言大讚這位媽媽很懂得教育孩子，「給這位媽媽鼓鼓掌，真的會教小孩」、「希望每個當父母的人都能明是非的教育孩子，而不是怕丟臉慣着孩子」、「小朋友也很棒，犯錯並不可怕，改錯並承認錯誤，才是最可貴的」。

（fb群組「爆料公社」）

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