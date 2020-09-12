台女想模仿網紅拍泳裝美照　男友操刀成果卻令人無奈：修圖都冇用

和另一半出遊總是希望對方能幫忙拍出美美的照片，但許多女生都抱怨男生不會拍照，拍出來的照片都沒有美感。一名女網友在Facebook上PO出兩張照片，一張是示範照，另一張則是男友幫她拍的照片，兩張對比起來差別很大，讓女網友無奈的說男友是「豬隊友」。

從原PO在Facebook「爆怨公社」貼出的兩張照片可看到，左邊的示範照片裡一名身材纖細姣好的女子穿著比基尼，張開雙手悠閒地漂浮在水面上，搭配清澈溪水，從高空俯瞰顯得相當漂亮。

原PO在Facebook「爆怨公社」貼出的兩張照片（Facebook@爆怨公社截圖）

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原PO也想仿效拍出美照，於是模仿照片中的女子躺在水面上，然後再叫男友幫忙拍，但拍出來的成果讓她看了很傻眼，對比之下相差甚大，完全無美感可言。原PO無奈的說男友做什麼事平常都是「神隊友」，唯獨拍照這一件事變成「豬隊友」，「叫他學拍照就不要，修圖也修不了啊」。

照片一出笑翻一票網友，許多人毒舌的留言寫道：

不過也有專業的網友解析照片的問題所在（點圖放大▼▼▼）

相關圖輯：荷蘭網紅無私公開「真實對比照」爆紅 零修圖現真我挑戰粉絲底線▼▼▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】