2女同學撞名　無品男老師分辨方法嚇呆全班　女生畢業後仍放唔低

為人師表，一言一行也會影響學生，絕對不能隨便了事。有網民於facebook專頁匿名投稿，分享過往大專生活的一次經歷，指當時與同班另1名女同學英文名相同，男老師發現後，竟以令人非常尷尬的方法分辨她們，女生畢業多年後仍非常在意。不少網民看過帖文均指涉事老師的處理方法不當，同時安慰樓主毋須過份上心。

有網民分享當年一名老師分辨她與另一同名女同學的經歷，直言到現時畢業多年仍然介懷。（《教束》劇照）

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該名女網民早前投稿至fb專頁「名校Secrets」，指現時已經大專畢業，不過當年讀書時，因與同學「撞名」的小事卻令她至今仍然非常在意，忘記不了當時男老師的處理方法，「到而家都一直記得，放低唔到，可能係我太小氣（器）啦」。

不少網民看過帖文都安慰樓主，指涉事老師的言行失禮，「呢單嘢應該係佢嘅陰影而唔係你」、「無品嘅阿sir唔需要去理會，一個人嘅美醜無人有資格去評價，除咗你自己」、「做老師嘅真係要明白自己嘅言行好影響學生，唔可以咁隨心講啲對學生評頭品足嘅嘢」。

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