四川女子離職獲賠6000人仔　公司送來兩大桶1毫子　網民教咁報仇

職場打滾要與公司好來好去也要有點技巧，一旦決裂隨時雙方都不留面子！日前，四川1名女子拍片投訴，她因合約問題要求其任職的醫學美容公司賠償，仲裁認為公司要向她賠逾6000元人民幣（下同，約6800港元）。可是，公司要求用現金賠償，結果卻用三輪車送上兩大桶1毫子硬幣，要求女子當場點算，其後更被發現那是裝醫療廢物的膠桶，對索償女子極盡侮辱。 公司方坦言賠償金「給得很不痛快」，但強調1毫子是流通貨幣，已諮詢過律師，只要張女對金額有疑問，他們可當面再點一次。網民完事件後，馬上想到報仇大法。

被索償的公司派三輪車載了兩大桶1毫子給女子主作賠償。（微博影片截圖）

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微博日前瘋傳一段影片，顯示有女子用三輪車載了兩個黃色膠桶進行交收，裏面裝的全是1毫子硬幣。接收硬幣的事主張女控訴前公司的女經理，既然要賠償就直接賠，「你們要拿這種一角一角的硬幣，真的很無聊、很無良、很無恥」。該名女經理語氣輕蔑地表示「沒有支付給你嗎？這個不是錢嗎？」，又耍賴說「就是無聊，你快數，你不要的話我拖走了」，影片被公開後引來網民熱議。

苦主張女向內媒透露，她今年4月20日到涉事的醫學美容公司工作，因為合約問題，她7月29日未交接工作下離開公司，但資方認為是曠工而將她解僱，故張女提出了仲裁申請。

張女指控公司未有支付加班費及幫她交社保等，要求公司作賠償。當地勞動人事爭議仲裁委員會9月2日裁定公司要向她賠償6074人民幣，公司當時表示不會上訴，服從裁決，會付清所有賠償金，但要求用現金支付。

公司方面強調桶內有1元硬幣及紙幣，但事主稱裏面只見到1毫子硬幣。（微博影片截圖）

9月14日，當天公司先讓張女等了1小時，才見到女經理騎住三輪車出現，車上裝着兩桶1毫子硬幣，兩個黃色竟是用來裝醫療廢物的垃圾桶，一個三分一滿、另一個不到半滿，女經理叫張女當面點算。

張女當時讓了一步，說大家一起到銀行，由櫃位那邊數，只要數額夠就收，惟對方堅決不去，「她說我們這邊數了，是夠數的，現在該由你數」，並稱這堆1毫子是之前辦活動留下的，強調裏面除了1毫硬幣，還有1元和一些紙幣。不過張女表示就如影片所見，桶子內只有1毫硬幣。張女形容用醫療廢物桶裝滿1毫硬幣當賠償是對她的嚴重侮辱，而且還要她當面數，「他們是通過這種方式來愉悅自己」。

涉事的資中允熹美容公司會計愈某解釋，將賠償金換成1毫不存在侮辱，是有效賠償，「又不是歪（假）幣或者冥幣（溪錢），這個是可以使用的」，是市面流通的貨幣，又強調硬幣剛好是辦活動剩下的，裏面真的有1元硬幣，公司一分不少的支付了就行，他們還研究了相關勞動仲裁，未有說明付現金需要拿出大鈔，更為此諮詢過律師，如果張女對金額有疑問，他們可以在她面前數一次，她覺得不夠，再數都可以。

俞某還向傳媒透露，公司對於賠償是「給得很不痛快」，更指責張女上班時工作表現不理想。張女現時只希望公司能通過網上轉帳等方式支付賠償金，惟公司表示他們沒錢，只有硬幣。勞動人事爭議仲裁委員會方面確認，公司具體如何支付賠償，的確不是他們的管理範圍。

不過，看到公司稱張女覺得金額不足可再數，馬上提出報仇方法：

+ 6 + 6 + 6

（綜合）