尋人│惦記40年前40元心意　80歲婆婆保存發黃卡片望答謝好心人

「好人一生平安！」不知40年前幫過婆婆的好心先生，今日安好嗎？大埔區議員連桷璋在facebook專頁發帖，幫一位80多歲的婆婆，尋找40年前她於羅湖火車站感彷徨之際伸手相助的好心人，希望能親口說聲謝謝。帖文還附載一張發黃卡片，電話號碼亦停留在7個數字（連地區號碼）的年代，「黃日光」就是好心人的名字。

尋人帖文附載一張發黃卡片，電話號碼停留在7個數字的年代，「黃日光」就是好心人的名字。（連桷璋fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

連桷璋在其fb專頁以「尋好人」為題發文，稱「成日話好人一世平安，唔知呢位先生，今日安好嗎？」並開始講述一件40多年前的好人好事▼▼▼

這件好人好事讓現今住在廣褔邨的80多歲婆婆一直記在心，並託區議員發帖廣傳，希望能親口跟好心先生說謝謝。從上載的發黃卡片所見，好心人名叫「黃日光」，並印有所屬公司名稱「時代皮具手袋出品廠」，廠房位於深水埗荔枝角道201號，電話號碼則只有7位數字（連地區號碼）。雖然婆婆將卡片長放銀包內，但電話已打不通，工廠亦搬走了，唯有放上來靠網民力量。

尋人帖文隨即引起熱烈回應，不足1天有逾880個轉發，有人紛紛幫忙找線索，找出數個疑似手袋公司，希望能幫忙婆婆跟恩人重逢，「來個happy ending」，亦有人表示爸爸可能是跟他同期工作的朋友，令事件充滿希望；不過有網民傳來壞消息，稱間接認識一個當年約20歲同名同姓的人，但他早年離世，未知是否正是婆婆找的人。

同場加映更多好人好事：

大埔女子跌錢感激日本城幫助找回▼▼▼