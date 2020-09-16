孝順仔請夜間幫手通宵照顧阿媽　6天工作月薪$6000遭熱議

新冠肺炎疫情下，各行各業大受打擊，有人甚至飯碗不保。有將軍澳街坊在fb發帖招聘「夜間helper」照顧家中長者，由凌晨12時至早上6時，每周6天工作，月薪6000元。不過帖文中標榜「半筍工」，又指工作量不多，但經網民計算後發現時薪僅得約40元，因而引起熱議。

將軍澳街坊在fb發帖招聘「夜間helper」照顧家中長者，由凌晨12時至早上6時，每周6天工作，月薪6000元。（示意圖，《桃姐》劇照）

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該網民在facebook群組「將軍澳街坊經濟圈」開帖指，媽媽可以行動但要人協助，入睡時會吃安眠藥，本身有聘請外傭，但「不想工人辛苦，（媽媽）間中要起身」，因而想多聘一人在夜間一對一照顧其媽媽，有關工作的要求如下▼▼▼

樓主補充指，工作量不多，當媽媽睡着後就可自由活動，如睇書、看手機或小睡休息，如媽媽睡不着，陪她聊天，包宵夜及早餐，「工作完畢，我會叫工人，準備早餐給你吃」。

不過他在帖文中形容是「半筍工」，隨即引起眾多網民熱議，有人計算後發現時薪約40元，只比最低工資37.5元稍高，直言「返通宵嚟講，呢個價錢太低」；但亦有人認為家家有求，這個時勢或有人為養家願意做。即睇更多網民意見▼▼▼

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