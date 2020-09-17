失業男扮外賣仔取餐　連食3個月落網　現眼報變「黑色米芝蓮」

你唔係外賣仔！電影《喜劇之王》的對白，在深圳1宗「偷食案」中可派上用場！當地1名盜竊犯今年4月出獄後一直失業，沒想到他想出奇招「重操故業」，先偷來1套送餐集團員工的制服，再假扮外賣仔去餐廳取餐，實際是偷吃美食，3個月來得手數十次，至今個月初終於落網。這名盜竊犯被捕後大談偷食心得，指外賣餐飲的價格不高，所以食店就算發現被盜都未必會報警，故成功率高而被捕風險低。不過，犯人除被捕後要面臨刑罰外，作惡亦有「現眼報」，因他偷吃大量外賣食品，結果發福不少，甚至被形容是「黑色米芝蓮」。

張某偷來美團外賣的制服和頭盔，出入餐廳取餐來去自如。（微博圖片）

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被捕的張某去年因為盜竊被判入獄8個月，今年4月放監後一直失業，他解釋自己為了解決三餐溫飽，又起了偷東西的歪念頭。他其後從1輛停在路邊的外賣車上，偷了1套美團外賣的制服和頭盔，想到扮成外賣員偷餐點的「妙計」。

結果3個月來，張男偷外賣數十次都無人發現，直至8月26日，他到了東門1間木屋燒烤店重施故技，取餐後終被人揭發，負責該區域的美團外賣站長報警，稱有可疑男子偷走了1份價值254人民幣的外賣。經翻查錄影片段，站長確認張男頭戴美團的頭盔，更順利拿走外賣，但那人不是美團的外賣員。

警方連日追蹤，發現張男已經用這招偷了很多次外賣，終於9月4日成功將他拘捕。落網後的張男供稱，自己已經偷了數十次外賣，除了挑快餐，他還會偷喜茶、奈雪等內地人氣飲品，又分析指內地外賣送餐環境爭分奪秒，送餐時間緊拙下，店家不會查核外賣員身份，只要身穿外賣服就可來去自如，自行取餐就可離開，更重要的是即使被發現，鑑於外賣餐飲的價格不高，店家未必會大費周張報警。

不過，張某還是求情指，偷外賣只能解決肚餓的問題，他仍有兼職派傳單等維持生活，包括交上網月費之類，而且偷外賣吃的日子更讓他發福不少。從影片及照片所見，他已經擁有胖漢身型，一條厚度十足的「士啤呔」緊纏腰上，數月前偷來的外賣服已經「撐」得很嚴重，走路幅度一大、肉一擠，馬上化身「黑色米芝蓮」。不過，張某始終干犯盜竊，目前正被行政拘留。

（綜合）

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