日本人夫呻今年夏天特別熱　妻子睇Uniqlo內衣標籤揭㷫烚烚真相

夏日熱辣辣，不少男士會穿上防汗內衣，日本1名人妻近日於Twitter貼圖，指丈夫近日常呻今年天氣特別悶熱，人妻以為是個人感覺，沒有在意。直至近日掠曬衣服時終揭發真相！原來丈夫一直着錯Uniqlo的HEATTEACH極暖版短袖內衣，結果過了與別人不一樣的炎夏。妻子稱Uniqlo的內衣難以分辨款式，引起網民熱議。

日本人妻晾曬衣服時，才發現丈夫把Uniqlo的HEATTEACH極暖版短袖內衣誤當為AIRism內衣穿著。（Twitter圖片）

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該日本人妻近日在Twitter上載相片分享丈夫的傻事件，她稱丈夫在這個夏季常大呻「特別熱」，後來她晾衣時發現，原來丈夫把Uniqlo的HEATTEACH極暖版短袖內衣誤當為AIRism內衣穿著，結果過了非常「保暖」的夏天。

妻子特別在帖文加上#Uniqlo，擺明向該品牌反映意見，表示其實2款內衣極難分辨，如果不仔細看衣服內側的標籤，便會很易穿錯內衣：

「#啟敬UNIQLO

雖然大概不會有人在炎暑中穿著EXTRA WARM的人，但年中應該有不少人在夏天穿錯HEAT TECH的事件。希望UNIQLO可以在內衣上做一點不會令它看起來老套，但又能讓大家一眼看出HEATTEACH和AIRism分別的工夫。 」

妻子在帖文中向Uniqlo反映意見，表示2款內衣極難分辨，如果不仔細看衣服內側的標籤，便會很易穿錯。（Twitter圖片）

HEATTEACH和AIRism內衣設計中有標籤可分辨，如Heattech極暖版的衣服下擺正面有個黑色標籤寫着「HEATTECH EXTRA WARM」；而AIRism的衣服在背部位置有寫明款式。但如果要分辨普通版HEATTECH與AIRism，兩者只能以背部的印花作記認，一旦褪色基本上難以分辨。

網民亦對樓主的苦惱深表認同「每次找內衣就要花很多時間」、「我也試過搞錯」、「真的很相似」、「這是個很大的麻煩」。

（Twitter）

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