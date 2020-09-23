博茨瓦納逾300隻大象離奇死亡　屍體集中在水源　「原兇」被揪出

今年5月初，非洲南部國家博茨瓦納（Republic of Botswana）發生大規模大象死亡事件，超過300隻大象離奇暴斃，當中約七成的象屍集中在水坑周圍。當地野生動物部門官員周一（21日）表示，大象集體死亡是由水中細菌「藍綠藻」（cyanobacteria）產生的毒素所導致。

博茨瓦納野生動物和國家公園部副主任陶洛（Cyril Taolo）指出，死亡大象的數目已從7月的281隻增加至330隻；首席獸醫魯賓（Mmadi Reuben）稱，最新檢測發現「原兇」相信是藍綠藻產生的神經毒素，該種細菌生長在窪地或水坑，相關調查仍在進行中。

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藍綠藻是一種透過「產氧光合作用」（oxygenic photosynthesis）獲取能量的細菌，主要分布在含有機質較多的淡水中，另有部分生於海水中、潮濕和乾旱的土壤或岩石上、樹幹和樹葉上，連溫泉、冰雪甚至在鹽滷池、岩石縫中都可找到；藍綠藻一般在溫暖、營養豐富的環境下繁殖，部分種類所產生的毒素會破壞動物和人類的肝臟與神經系統。有科學家指出，雖然並非所有藍綠藻都會產生毒素，但隨著全球氣候變遷，其產生毒素的機率將越來越高。

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另外，博茨瓦納鄰國津巴布韋（Zimbabwe）境內最近也有約25隻大象屍體被發現在水源附近，由於象牙完好無缺，因此當局排除牠們是遭盜獵者下毒的可能性，懷疑可能是在覓食過程中接觸到藍綠藻毒素而死亡。