網上誤交孌童積犯　單親媽2愛女慘遭性侵肢解

俄羅斯鄂木斯克市（Omsk）40歲女子薩普諾娃（Valentina Saprunova）離婚，獨自撫養兩名分別8歲與13歲的女兒，後來透過交友網站結識了41歲男子莫爾洽諾夫（Vitaly Molchanov），旋即墮入愛河，約在一個月前，薩普諾娃決定攜兩女搬到逾2600公里外與莫爾洽諾夫同居。然而上周二（14日）薩普諾娃下班回家，打開門竟見到兩愛女慘遭殺害及肢解；警方調查時發現莫爾洽諾夫有性侵與殺害兒童前科，認為他嫌疑重大，在上周五（18日）將其拘捕。

任職護士的薩普諾娃與前夫育有3名子女，離婚後長子跟前夫生活，她獨力撫養女兒雅娜（Yana）及伊琳娜（Elena Saprunova）。薩普諾娃在網上結識莫爾洽諾夫後旋即墮入愛河，甚至毅然辭職與兩名女兒前往雷賓斯克市（Rybinsk），展開與莫爾洽諾夫的同居生活；薩普諾娃其後在當地一間診所找到新工作，深信自己的人生即將重新開始。

不過，上周二（14日）薩普諾娃下班回家，打開門竟發現兩愛女遭到殺害及肢解，莫爾洽諾夫下落不明，她隨即在鄰居協助下報警。有目擊者稱，就在薩普諾娃回家前，看到莫爾洽諾夫倉卒騎上一輛白色單車離開現場。

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「簡直禽獸不如，應立刻被消滅」

驗屍報告顯示兩名女童生前曾遭性侵，且被小刀肢解。調查期間，警方發現莫爾洽諾夫有性侵及殺害兒童前科，服刑多年，至2010年才獲假釋出獄，因此認為他嫌疑重大。上周五（18日），警方根據線索於郊區的樹叢中找到熟睡中的莫爾洽諾夫，他坦承犯案。莫爾洽諾夫現被控性侵兒童及謀殺罪，案件即將進行審理。

薩普諾娃表示，莫爾洽諾夫曾向她透露自己有前科，但她當時並未有為意，案發當日下午她打電話回家，莫爾洽諾夫還告訴她「大女兒在睡覺，小女兒在玩電腦」，務求令她可以安心繼續工作。

當日協助報案的鄰居難過地說：「她（薩普諾娃）帶着女兒搬來這麼遠的地方尋找幸福，卻發生如此不幸的事，實在令人相當遺憾。那個男人（莫爾洽諾夫）簡直禽獸不如，應該立刻被消滅」。