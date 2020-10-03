邊區最多單身港女港男？盤點18區單身率荃灣最低　最高竟是這區！

【香港單身情況／港男／港女】單身未必代表你不夠好，可能只是緣份未到，更可能受地區因素影響。《香港01》從政府統計數據發現，過去約30年從未結婚的單身女性比率大幅上升近五成，男性單身比率亦上升12.4%，當中荃灣、北區、屯門單身比率最低，而單身率最高頭2個地區，竟然都位於港島區。

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根據《香港的女性及男性主要統計數字Women and Men in Hong Kong Key Statistics 2020年版》，香港單身人口（15歲或以上），即「從未結婚」人數，由1991年的1,481,000人，上升至2019年的1,907,000人，升幅近三成，當中女性單身人數增幅明顯較男性多。

10張數據圖看清男女單身人數變化▼▼▼

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若男女分開計算，1991年至2019年期間，15歲及以上從未結婚女性數目由1991年的662,100人，增加49.1%至2009年的987,100人，男性則由1991年的818,400人，增加12.4%至2009年的919,800人，可見女性單身人數升幅，較男性更高。

1991年至2019年從未結婚男女人數：

1991年按年齡劃分從未結婚男女人數：

2019年按年齡劃分從未結婚男女人數：

撇除外籍家庭傭工，「從未結婚」人數由2001年的1,681,100人，上升約8%至2009年的1,828,600，當中女性由2001年的760,800人，增加近兩成至2009年的909,100人，男性則由2001年的920,300人，升約6%至2011年的977,400高位，再回落約6%至2009年的919,500人。女性單身人數升幅仍明顯較男性多。

2001至2019年從未結婚男女人數（不包括外傭）：

邊區最多單身港女、港男？

單身的原因很多，連居住地區亦有影響。

《香港01》從《按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料 Population and Household Statistics Analysed by District Council District 2019》整理出全港18區從未結婚率及數字，以荃灣、北區、屯門單身比率最低，究竟哪一區才是「單身」之區呢？以下圖表一一話你知。

即睇 香港單身比率最高地區排行10至18位▼▼▼

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香港單身比率最高地區排行1至9位▼▼▼

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單身率與教育程度、收入是否有關？

單身率高低是否與教育程度及收入高低有關，可先看看以下圖表：

香港18區從未結婚率與教育程度（學位課程）對比：

香港18區從未結婚率與收入中位數對比：

從以上圖表可見，中西區和灣仔區的收入中位數和教育程度（學位課程）是全港18區當中的首兩位，該區從未結婚比率確實較高，惟圖表亦顯示，單身比率最低的荃灣區，收入中位數和教育程度（學位課程）較多個區域高，另有多區的單身率與收入中位數和教育程度（學位課程）不成正比，可見單身率與收入及教育程度沒有必然關係。

同場加映：心理測驗│4種道路測出單身原因 選崎嶇山路原來唔係最難出pool

一個人維持單身可能是受環境影響，也可能是未遇到對的人。（電視劇《愛的迫降》劇照）

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B. 綿長悠遠的鄉間小道

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