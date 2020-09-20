2歲仔睇Peppa Pig突然丟爛新電視　一句解釋惹爸爸瞬間心軟原諒！

小朋友最開心的莫過於可以看電視的時刻，最近台灣一位爸爸於facebook分享2歲兒子看卡通片的爆笑經歷。爸爸稱本來兒子正在看Peppa Pig，但突然聽到巨響，一望過去即發現新買回來的電視螢幕有一大條裂痕，原來兒子竟用玩具車直接丟爛新買回來的電視。爸爸當刻雖然感到非常生氣，但想到要好好管教兒子，仍先聆聽他的解釋，明白兒子的想法後更選擇原諒他！

方爸爸表示早前兒子用電視看Peppa Pig，但突然他竟拿起玩具車直接丟去新買不夠2個月的電視，整個螢幕瞬間有個大裂痕。（fb圖片）

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來自台灣的方爸爸最近在facebook分享2歲兒子的百厭事，他表示早前兒子在電視看Peppa Pig，但突然他竟拿起玩具車直接丟向新買不夠2個月的電視，整個螢幕立即出現一條大裂痕。

爸爸當刻非常生氣，但仍把怒氣忍下來，並詢問兒子：「為什麼要拿車車丟電視？」沒想到兒子這樣解釋：「要救佩佩豬！她要被打針了，我要解救她。」原來該集正講述Peppa Pig要被醫生打針，兒子隨即見義勇為，把玩具車丟向醫生出現的位置。

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爸爸聽後瞬間心軟，最終沒有責備兒子，但也有教導他要思考做出行為的後果，「而且他丟的還蠻準的，把醫生都丟中了」。

不少網民留言表示爆笑，「兒子好勇敢」、「我們家也被丟壞一台，還是完全打不開的那種」、「我家的把遙控器丟洗碗水槽裡，也是GG了」、「昔有司馬光砸缸救友，今有小犬砸TV救豬！堪稱現代司馬光」。

（三立新聞）

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