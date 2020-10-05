中醫角度看輕度認知障礙症　中大招募患者參與研究｜附報名方法

文：林志秀教授@中大中西醫（香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所所長、香港中文大學中醫學院副院長、註冊中醫師） 「哎呀，都不知道爲何，近來經常忘東忘西，老是記不住要做的事情，現在好像越來越嚴重呀！」你有沒有遇到以上的情況？很多上了年紀的老友記都認爲「年紀大，機器壞」，上了一定年紀就必然會出現記憶力障礙等問題，從而忽視了自己有可能患上輕度認知障礙症的可能性。

老人家無記性不容忽視，有可能是患上輕度認知障礙症。（《幸運是我》劇照）

「輕度認知障礙症」是指介乎正常認知與認知障礙症（前稱老年癡呆症）之間的一個過渡階段。患者雖可維持基本的日常活動及生活自理，但因患者腦部功能衰退，隨着其病情的進展，患者的認知、執行、計算、決策能力及對視覺空間的判斷會漸受影響。如會漸漸喪失近期記憶，甚或否認自身的記憶能力出現問題；不能理解或依從別人用言語或文字下達之基本指令等。因此這種超過年齡和教育程度之認知功能減退絕對不容忽視，近年有研究發現輕度認知障礙症有可能是極早期的認知障礙症，並不單純為過渡期而已。

但早期的認知障礙症單靠臨床問診和表面觀察是難以診斷的，因此大多認知障礙症患者到了中期後才得以確診；再者，65歲以上患有輕度認知障礙症的人士，每年亦有百分之12至15的比率發展至阿爾茨海默氏病。因此及早診斷及介入輕度認知障礙症的治療，避免轉變為認知障礙症或阿爾茨海默氏病，是現今醫學重要的一環。

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目前治療輕度認知障礙症是以西藥治療爲主，如鈣通道阻滯劑、促神經細胞代謝劑、抗氧化劑或激素替代療法等，可惜此治療方案能否有效阻止輕度認知障礙症的惡化仍存疑。

中醫學中並沒有「輕度認知障礙症」的確切病名，但此症狀的相關描述則散見於「善忘」及「健忘」等相關中醫文獻中。從中醫的角度看，本病的成因是虛、痰、瘀，或三者互為影響而致。或因老年人年邁體虛，身體各項機能逐漸衰退，腎精虧虛，髓海失充，腦力消減而致；或因思慮過度，受情志所傷而致肝氣鬱結或脾失健運，聚濕成痰而蒙清竅；或因久病後耗傷氣血，致氣血虧虛，腦脈失養不通而致。

因輕度認知障礙症的病因未明，而目前西醫的治療方案既存在局限性，亦缺乏有效治療的西藥。但因中醫素來有「不治已病，治未病」及「早治防變」的思想，因此中醫藥在延緩衰老、增強記憶力等方面有一定的優勢。

鑑於香港人口老化問題漸趨嚴重，輕度認知障礙症的發病率將有逐年升高之勢，香港中文大學中西醫結合醫學研究所現正進行一項為期24週，以内服中藥治療輕度認知障礙症的臨床研究。 歡迎65歲或以上，曾被西醫確診或被懷疑為輕度認知障礙症之人士參與，參加者請提供聯絡方法及姓名，以「輕度認知障礙症」為抬頭，電郵至hkiimresearch@cuhk.edu.hk或WhatsApp致60822583作登記。 若住所位於九龍東，請致電23234448與仁愛堂歐雪明腦伴同行中心李姑娘聯絡。如情況適合，研究人員會再與閣下聯絡，安排進一步的評估。

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作者簡介： 「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。

中西醫結合醫務中心網頁：按此

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）