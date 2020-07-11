健康百科｜前列腺增生患者忌煙酒　中醫話少做呢兩個動作防惡化

文：蔡潯遠醫師@中大中西醫（香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所中醫專業應用教授） 患上了前列腺增生，西醫常用的檢查方法包括肛門指檢，超聲波檢查，尿流動力及殘餘尿量檢查，部份患者可能會被抽取活組織，以排除癌症病變。從治療方面來說，西醫一般會視乎前列腺增生的大小及對生活的影響程度而決定是採取藥物或手術治療。

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中醫的治療以服用對症的中藥為主，根據尿瀦留的急緩程度，採取瀉實與補虛的方法，以減輕排便的困擾。除了服用中藥，按摩、針灸、坐浴等手段對改善前列腺增生的症狀亦有幫助，同時患者也可以通過合理的飲食及生活調攝來改善症狀，防止前列腺增生症狀的加重。

一、合理飲食

擇善而食

《素問．至真要大論》：「夫五味入胃，各歸所喜，故酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，鹹先入腎，久而增氣，物化之常也。」內容指適量的鹹性食物或藥物會對腎臟有益，前列腺增生的患者可因應自己狀況，適當食用性味屬鹹的食物，以改善症狀，但千萬不要過量食用鹹性食物，因為過食鹹性食物反而增加了腎臟的負擔。

據病擇食

1）如小便不利，尿頻尿數，尿血，可食冬瓜、黃瓜、絲瓜、菜瓜、茄子、苦瓜、莧菜、萵筍、空心菜等，這些菜大多性涼偏寒，味甘味淡，能清熱利水，解毒瀉火，食之能利小便，解煩渴。

2）陰陽兩虛，脾腎兩虛的前列腺病者，可食薏米、綠豆、扁豆、黃豆、豌豆、赤小豆、小麥、玉米等澱粉食物。此類食物性平不寒不熱，補脾利濕。

3）肉類食品，除羊、鹿、雞肉之外，如豬、鴨、兔、蛇、鵪鶉等，多為性平補腎健脾之類。

4）各種魚類，尤其是海魚，多性平不膩，除有補益作用，尚有利尿作用。

5）甲殼類軟體食物，如鱉甲、鮑魚、海哲、牡蠣、田螺等，性平味鹹，是前列腺增生、結石、癌腫之「聖金」，可以多吃。

6）酒性為熱，在體為濕，多食易生濕熱。它可導致前列腺充血，使患前列腺疾病者感會陰不適，舊病復發。酒是一種性腺毒素，可使雄性激素下降，精子發生畸變或活力減弱。

7）煙為火毒之邪，易傷陰精。可降低男子精液量，導致少精症和減弱精症，使精子數目減少22%，重症可減少57%。吸煙是能導致陽痿、不育等。有研究証明，陽痿患者中2/3是吸煙者，是非吸煙者的兩倍。每4個吸煙者就有1個患陰莖循環不良，而不吸煙者卻每12人才有1人。

多飲水及不要忍尿是可改善良性前列腺增生的情況。（Ｇetty Images）

二、生活調攝

1）多喝水：濃度高的尿液對前列腺產生較多的刺激。

2）莫憋尿，勤排尿。

3）多放鬆：生活壓力可增加前列腺增大的機會。

4）少久坐：坐位過久可使血液循變慢，尤其是會陰部血液循環變慢，可直接導致會陰及前列腺部位慢性充血，形成瘀血，使局部代謝產物堆積，前列腺管堵塞，腺液排泄不暢，產生慢性前列腺炎。

5）少踏單車：踏單車較坐位更直接壓迫會陰﹑前列腺部，可出現陰部麻木不適，會陰疼痛，排尿時尿痛，排尿困難，腰部酸痛等症狀。踏單車時間應控制在30分鐘內，下車活動稍作休息。

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作者簡介： 「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）