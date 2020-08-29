健康百科｜腎虛易令百病叢生　中醫教你2種按摩、4款藥膳強腎健體

文：蔡潯遠醫師@中大中西醫（香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所中醫專業應用教授） 【腎病/腎病原因/中醫】中醫認為：「年過四十，陰氣衰半。」當年紀過了40歲後，便要開始出現腎虛的狀況。

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（一）腎虛的原因

1.腎臟自衰

這是人體自然的生理過程，是無法抗拒的自然規律。現代醫學已證實，腎小球濾過率（GFR）40歲以後每年會下降1ml（GFR是單位時間內從雙腎濾過的血漿亳升）；

2.外邪襲腎

平時調攝不當，或因感冒、扁桃體發炎、皮膚癤腫，或因食物不慎，損害了腎臟，例如急、慢性腎炎、紫癜性腎炎等；

3.他病及腎

其他臟器的一些病症，比如糖尿病、高血壓病等，治療不及或不當時，會影響到腎臟：

4.藥物傷腎

這包括中西藥中有不少藥物都有腎毒性，長期、過量或不遵醫遵亂服用都可能會損害腎臟；

5.房勞傷腎

《黃帝內經》說:「陰精所奉, 其人壽。」意思是說：腎精充沛的人，其自然可以長壽。而房勞損耗的就是腎精，適當的性生活是生理需要，對身體有一定益處。但過度縱欲，甚至靠壯陽藥圖一時之快，則猶如澆油於柴薪，雖有一時之旺火，但很快就會黯然熄滅。

（二）中醫腎虛的臨床表現

1.腎氣不固

腰膝酸軟、神疲乏力、 耳鳴失聰、 自汗氣短，小便頻數而清，尿後餘瀝不盡，或夜尿頻多， 或小便失禁， 男子滑精、早泄， 女子月經淋漓不盡或帶下清稀而量多， 或胎動易滑，舌淡，苔白，脈弱。

2.腎陽不足

面色恍白或黧黑，腰膝酸冷，形寒肢冷，尤以下肢為甚，神疲乏力，男子陽萎、早洩、精冷， 女子宮寒不孕， 性欲減退， 或見便瀉稀溏，五更泄瀉，或小便頻數、清長， 夜尿增多， 舌淡，苔白， 脈沉細無力， 尺部尤甚。

3.腎陰不足

腰膝酸軟而痛，眩暈耳鳴， 齒鬆髮脫，男子遺精， 早泄，或陽強易舉，女子經少或經閉，或見崩漏， 失眠， 健忘，口咽乾燥，五心煩熱，潮熱盜汗，或骨蒸發熱， 午後顴紅，形體消瘦，小便黃少，舌紅少津，少苔或無苔， 脈細數。

4.腎精不足

小兒發育遲緩，身體短小，囪門遲閉，智力低下，骨骼痿軟，動作遲鈍；男子精少不育，女子經閉不孕，性機能低下；成人早衰，耳鳴耳聾，健忘恍惚，兩足痿軟，發脫齒搖，神情呆鈍，舌淡，脈細弱。

其他如骨質增生、骨質疏鬆、癌症、支氣管炎、肝炎、風濕性關節炎、中風偏癱、肥胖、糖尿病、高血壓、腸胃病、免疫力低下等疾病。 這些病症從表面上看來與腎沒有明顯的關連，實質上它們卻有著內在的密切聯繫。

人體是一個有機的整體，這個整體由五臟六腑組成的，心、肝、脾、肺、腎之間有著密切不可分割的關係。而腎臟是五臟之根，生命之門。腎虛則五臟俱虛，百病叢生，腎強則五臟俱榮，百病難生。所以說要改善身體狀況，達到健康的目的，必須從腎入手。腎虛是百病之根。

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原文：【腎病症狀】蛋白尿眼腫尿頻？腎功能差10個症狀宜多吃椰菜紅椒

感冒、扁桃體發炎或因食物不慎都會損害了腎臟。（kellysikkema/unsplash）

（三）導引鍛練

1.背後摩精門

雙手搓熱、雙掌快速按住腰部(腎俞穴)，用力摩36次，使腰部發熱。中醫學認為，腰為腎之府。「腎俞」是腎臟精氣輸注之處，故行此鍛練，有補腎生精，壯腰固泄之功效。現代醫學研究表明，按摩腎俞穴，有調節人體內分泌的作用，人體的性神經中樞位於腰胝部，按摩腰骶部能調節性神經中樞的功能狀態。因此，行此鍛練可防治勞損之腰部酸痛，男子陽萎、早泄，女子月經紊亂，性功能淡漠等。

方法：雙掌摩擦至熱後，將掌心貼於腎俞穴，如此反復3-5分鐘；或者直接用手指按揉腎俞穴，至出現酸脹感，且腰部微微發熱。每日散步時，雙手握空拳，邊走邊擊打雙腎俞穴，每次擊打30-50次。

2.摩浴足心

位於足底部，屈足時足前部凹陷處，約當足底第2、3蹠趾縫紋頭端與足跟連線的前1/3與後2/3交點上。

方法：雙手合掌搓熱，以右手握住右足背，左手掌擦熱右足心，順時針方向36次；同樣用右掌擦熱左足心。此法用熱水泡足後進行效果更好。湧泉穴是腎經的重要穴位，按摩它可以強腎補腎，通暢陰經，腎水充足可促進心腎相交，滋補五臟六腑對因腎虛腎虧所造成的腰酸、腿軟、下肢浮腫、失眠多夢，頭暈目眩病有很好的療效。

（四）藥膳

1.芡實粥

芡實100克、大米100克，同煮。

具有補中益氣，健脾固精、增強智力、聰耳明目的功能，是一種很好的滋養強壯食物。常用於慢性瀉泄、小便頻數、婦女帶下、腰酸等症。

2.海參豬肉餅

豬瘦肉100克、乾海參50克（發好）。

豬瘦肉剁成肉碎，放入生粉、鹽、蛋清拌勻，製成餅狀，煎至金黃，撈出；鍋內留少許油，放入海參，炒一炒，加入肉餅，加蓋燜至水將乾時，淋上醬油，生粉，翻炒即成。《隨息居飲食譜》：海參「滋陰補血，健陽潤燥，調經養胎利產。」凡腎虛之人，皆易食之。

3.杞菊明目茶

枸杞子15~30克、白菊花10克、優質綠茶3重克。共放保溫杯中，沸水沖蓋10-30分鐘,頻頻飲服

治肝腎不足，陰血不能上濟於目而致的視物不清、夜盲、近視眼等症。枸杞子有滋補肝腎, 養陰明目的作用。 可以降血糖、降血壓，適宜於老人肝腎不足，頭暈目眩、視物不清、高血壓、糖尿病等。

4.核桃肉

早晚各吃3至5枚，嚼200下，徐徐嚥下

核桃肉含有豐富蛋白質和礦物質，如鈣、鎂、錳、鋅等，還含有脂肪、維生素等多種營養物質，它具有潤肺、健腎、補血的功效。無論生食熟食，均可治療腎虛陽痿、遺精等症。 古醫書《醫林纂要》記載，核桃可以補腎、益命門、固精。

有飲食禁忌的腎病患者，應先諮詢專科醫生及中醫師。如對中藥或含中藥成分的保健產品有任何疑問，也應先諮詢註冊中醫師，慎防胡亂服藥。

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作者簡介： 「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。

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