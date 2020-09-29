盾牌口罩減價！旺角專門店開張低至6.5折　最平$39/50個Level 1

【盾牌口罩 / Body Shielder】新冠肺炎情持續，本港確診數字昨日（28日）回復至雙位數，防疫措施不能鬆懈。盾牌口罩繼早前於銅鑼灣開設專門店，近日再到旺角開分店，9月29日起推出一連7日的開張優惠，以低至6.5折發售各款口罩，包括自家款式及其他品牌。

盾牌Body Shielder 在專門店分別發售自家及其他品牌口罩。（盾牌FB圖片）

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以其中「康加Heal+h Level 1成人口罩」為例，原價為60元一盒50片，若在今日（29日）以6.5折購買此款口罩，價錢低至39元，即每個口罩低過1元。每人限購5盒折扣口罩，超過5盒後以正價發售，每日特價現貨口罩數量有限，售完即止。

每日優惠折扣詳情▼▼▼

按圖睇售賣口罩規格▼▼▼

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新店優惠詳情：

地址：旺角豉油街20號總統商場地下4號舖

營業時間：每天11:30-19:30

盾牌各款口罩最新價格：

-P-Class專業版ASTM Level 2 散裝

- 兒童145x90mm

- 幼童120x80mm

$90/盒/50片 散裝 藍色

-P-Class 專業版ASTM Level 2獨立包裝

- M40成人175x90mm

- M43兒童145x90mm

- M46幼童120x80mm

$120/盒/50片藍色

-Comfort舒適口罩,ASTM Level 3

M18 成人175x95mm

$150/盒/50片 獨立包裝 藍色

-NOBLE貴族系列口罩 $160/盒

M8 成人175x95mm

$160/盒/50片 獨立包裝 藍色

其他品牌口罩價格

-美舒健Masking 口罩 藍色 Level 3 M84 成人175x90mm

$100/盒/50片獨立包裝 藍色

-Toukai東海 Level 3 M20

兒童口罩 145x90mm （綠色）

5-12 歲兒童專用

價格： $80/盒/50片 散裝

-Toukai東海 Level 3 M

成人口罩 175x95mm （藍色）

價格： $100/盒/50片 獨立包裝

-Toukai東海 Level 3 M

兒童口罩 145x90mm （藍色）

5-12 歲兒童專用

價格： $100/盒/50片 獨立包裝

-Toukai東海 Level 3 M

幼童口罩120x80mm （藍色）

0-5歲幼童專用

價格： $100/盒 /50片 獨立包裝

-康加Heal+h口罩 藍色 Level 1

成人175x95mm

$50/盒/50片 散裝 藍色

-康加Heal+h口罩 藍色 Level 2

成人175x95mm

$60/盒/50片 散裝 藍色

-康加Heal+h口罩 藍色 Level 3

成人175x95mm

$70/盒/50片 散裝 藍色

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