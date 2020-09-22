masklab口罩門市開業優惠　顏色平面款任配搭　滿$200送50個口罩

香港口罩廠商masklab近日於佐敦開設旗艦店，方便市民購買口罩，試業期間更提供限定優惠，包括38元任意配搭10片任何顏色口罩，及買滿200元送一盒50個裝平面口罩，送完即止。

香港口罩廠masklab於佐敦開設旗艦店，方便市民購買口罩。（masklab圖片）

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masklab旗艦店試業期間，提供2款優惠，其中平面三層外科口罩可以散買，38元10片，可選擇任何顏色配搭，包括漸變色及單色，亦會更新推出門市限定隱藏版款式。另外，凡購買滿200元，即送一盒 50 裝藍色成人平面口罩（含3i logo），數量有限，送完即止。優惠詳情▼▼▼

門市亦有少量KF系列無商標版本口罩顏色，而新款式則會在此輪派籌購買結束後推出。另外masklab自取服務亦會由新蒲崗廠房改成佐敦旗艦店，預計7至10日內可提供服務。

KF韓式口罩改以周日（26日）抽籤訂購。（masklab圖片）

↓↓↓ 按圖各款口罩顏色+規格 ↓↓↓

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masklab旗艦店詳情：

地址：佐敦彌敦道190號地下B1室（佐敦站D出口）

時間：上午11時至晚上10時

付款方法：試業期間只可現金支付。

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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