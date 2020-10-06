邊區男女人口比例最失衡？　盤點18區男女數字　最多女性是這區

【香港男女比例統計／女多男少／邊區最多港女港男】香港人口結構近年有所改變，從八、九十年代的男多女少，變成近年的女多男少，究竟哪一區港男最「珍貴」？哪一區港女最多？《香港01》從政府《香港統計月刊Hong Kong Monthly Digest of Statistics 2020年9月》，統計了香港18區女性及男性人數和比例，發現重災區竟然都在香港島！

香港人口結構逐漸改變，現時女多男少已成常態。 （資料圖片）

《香港01》從政府統計處最新推出的《香港統計月刊Hong Kong Monthly Digest of Statistics 2020年9月》見到，2019年按區議會分區及性別劃分的陸上非住院人口數目達7,422,500人，當中男性有3,384,600人，女性則有4,037,900人，性別比率是838，即每1000名女性只有838名男性。即使撇除外傭，每1000名女性仍只有911名男性，女多男少情況未變。

性別比率原來低處未算低，男女比例失衡情況會繼續加劇。根據《香港人口推算Hong Kong Population Projections 2020-2069》，至2069年每1000名女性，只有685名男性。

每千名香港男女比例變化▼▼▼

值得注意的是，25歲以下年齡組別性別比率會較高，即男多於女，惟到25至44歲年齡組別性別比率變得較低，主要因單程證持有人中，很多是香港男性在內地娶的妻子。港人在內地的妻子申請單程證獲批後，即被視作港人，因而令到年齡較高的組別形成女多男少的狀況。

事實上，近年不少知名藝人名人都與內地人結婚，結婚後伴侶可申請來港。

盤點20對與內地男女結婚的夫婦 最少3對已離婚▼▼▼

+ 44 + 44 + 44

邊區港女比例最高？

《香港01》從《香港統計月刊Hong Kong Monthly Digest of Statistics 2020年9月》整理出全港18區港女港男人數和比例，究竟哪個地區是男女比例失衡重災區呢？

即睇香港男女比例數字▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

香港各區女性比率排名第10至18位（高至低）▼▼▼

+ 31 + 31 + 31

香港各區女性比率排名第1至9位（高至低）▼▼▼

+ 30 + 30 + 30

同場加映：港人口將逾800萬 10張數據圖看清變化 港女平均壽命突破90歲

【香港人口／男女比例統計／女多男少】香港彈丸之地但人口愈來愈多，港人亦愈來愈長壽，《香港01》從政府《香港人口推算Hong Kong Population Projections 2020-2069》發現，本港人口將2041年年中到達頂峰的811萬，而人口老齡化情況將持續惡化，男女平均壽命繼續上升，港女平均壽命更將會突破90歲。

10張圖看清香港人口、男女預期壽命▼▼▼