多啦A夢50周年／生日｜網民普選叮噹15大驚人設定　大雄不是最癈

【哆啦A夢生日（多啦A夢／叮噹）/ 50周年】日本漫畫《哆啦A夢》不經不覺已誕生50周年，已製作成多套動畫及電影，成為一代又一代港人的童年回憶。原來這套作品有很多不為人知的有趣設定，例如有角色竟然比主角大雄更差勁、胖虎（技安）喜愛玩洋娃娃煮飯仔、大雄還考過多次100分等、大雄爸爸媽媽是姊弟戀等。以下日本網民之前票選出的15大驚人設定，大家知道多少個呢？

（《哆啦A夢》畫面）

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2020年是《哆啦A夢》50周年，9月3日更是主角「多啦A夢」生日，《香港01》從Google Trends見到，「哆啦A夢」搜尋熱度維持高水平，可見50歲的「哆啦A夢」受關注程度不低。

「哆啦A夢」過去7天搜尋熱度。（Google Trends）

《哆啦A夢》是老少咸宜的長青動漫，當中不少設定都發揮了無限想像，例如有角色比主角大雄更差勁、胖虎喜愛玩洋娃娃煮飯仔、哆啦A夢動力來源是原子爐，大家知道多少個設定呢？

日本網民曾票選《哆啦A夢》15大驚人設定▼▼▼

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各驚人設定票數如下▼▼▼

同場加映：大雄+叮噹20個你可能不知小秘密 大雄原來勁到癲

《哆啦A夢》是不少港人童年或集體回憶，當中主角「哆啦A夢」及「大雄」都深入民心。但你又是否知道，為何作為機械貓的「哆啦A夢」會突然怕老鼠？常常0分的大雄，原來也試過多次考獲100分？又知否大雄於《哆啦A夢》被胖虎打過多少次呢？

以下「哆啦A夢」與「大雄」的小秘密，一一為你解答。

「哆啦A夢」10個小秘密 ▼▼▼

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至於大雄的10個小秘密，可看：多啦A夢50周年｜盤點大雄+叮噹20個你可能不知小秘密 大雄勁到癲

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