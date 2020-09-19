港人口將逾800萬　10張數據圖看清變化　 港女平均壽命突破90歲

【香港人口／男女比例統計／女多男少】香港彈丸之地但人口愈來愈多，港人亦愈來愈長壽，《香港01》從政府《香港人口推算Hong Kong Population Projections 2020-2069》發現，本港人口將2041年年中到達頂峰的811萬，而人口老齡化情況將持續惡化，男女平均壽命繼續上升，港女平均壽命更將會突破90歲。

港人以長壽見稱，平均壽命仍會持續上升。（資料圖片）

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目前香港人口已超過750萬，不少人已感到人口稠密，身處鬧巿時感到人車皆多，但數字仍會繼續上升。《香港01》從政府最新出版的《香港人口推算Hong Kong Population Projections 2020-2069》見到，按推算香港人口將會突破800萬，而女多男少的情況會加劇，男女比例由每1000名女性相對838位男性，顯著下跌至2069年的685位男性。

究竟香港人口何時會到達高峰？哪個年齡男女比例最失衡？男女平均預期壽命又會上升至多少歲？以下10張數據圖一一解答。

10張圖看清香港人口、男女比例變化▼▼▼

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香港人口將突破800萬

至2019年年中，香港人口已達到751萬，而根據《香港人口推算Hong Kong Population Projections 2020-2069》，「居港人口」將於2041年年中到達頂峰的811萬，然後回落至2069年年中的735萬。

而在2019年年中至2041年年中，推算人口平均每年增長0.4%，惟隨着人口高齡化，死亡人數顯著增加，加上出生人數減少，2041年年中至2069年年中，推算人口平均每年下跌0.3%。

香港人口增長每年變化▼▼▼

港人預期壽命繼續上升

人口增加之餘，港人亦更長壽。根據《香港人口生命表Hong Kong Life Tables 2014-2069》，男性出生時平均預期壽命由1971年的67.8年，增加至2019年的82.2年，48年間增加了14.4 年；女性出生時平均預期壽命，由1971年的75.3 年增加至2019年的88.1年，48年間增加了12.8 年。

而未來男性出生時平均預期壽命推算，將增加至2069年的88.4 年，50年間增加6.2年；女性出生時平均預期壽命推算增加至2069年的93.9 年，50年間增加5.8 年。

男女平均預期壽命▼▼▼

另外，男性及女性出生時平均預期壽命差距，由1971年的7.5年收窄至2019年的5.9年，推算大致保持在這水平至2069年。

男女比例進一步失衡

香港女多男少情況存在多年，但政府推算，人口性別比率（男性數目相對每千名女性比率）將由2019年的838 ，顯著下跌至2069年的685。

值得注意的是，25歲以下年齡組別性別比率會較高，即男多於女，惟到25至44歲年齡組別性別比率變得較低，主要因單程證持有人中，很多是香港男性在內地娶的妻子。

男女人數變化▼▼▼

近年香港男性女性與內地人嫁娶情況相比1997年回歸前顯著增加。根據《香港的女性及男性主要統計數字Women and Men in Hong Kong Key Statistics 2019年版》，新郎為香港人而新娘為內地人，並在香港登記結婚的數字，在1986年只有703宗，但到2006年升至18,182宗高位，到2018年亦有10,926宗。

新娘為香港人而新郎為內地人方面，1986年只有79宗，2018年則大增至5033宗。

每千名香港男女比例變化▼▼▼

事實上，不少知名藝人都與內地人結婚，結婚後伴侶可申請來港。

盤點20對明星、名人中港婚姻 最少3對已離婚▼▼▼

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資料來源：香港人口推算、香港人口生命表

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▼▼▼ 10張圖看清中國糧食現況 ▼▼▼

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餘下2張中國糧食情況圖可看：

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