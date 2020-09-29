陳淑莊離任｜搜尋熱度超朱凱廸陳志全　網民關注1件舊事

民主派立法會延任去留問題揭盅，當中陳淑莊決定不會延任立法會議員，並退出公民黨。《香港01》從Google Trends數據看到，現時3名表明不會延任的民主派立法會議員中，陳淑莊搜尋熱度明顯較高，而網民除了關注陳淑莊的家庭，亦關注另一件陳年往事 ── 就是陳淑莊曾參選香港小姐。

先看看哪些民主派／非建制派議員決定延任或不延任▼▼▼

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民主派立法會去留民調今日（9月29日）終於出爐，雖然民調結果顯示支持或反對留任的比率均不過半數門檻，但非建制派有21名議員決定留任，包括醫學界陳沛然和熱血公民鄭松泰。

（盧翊銘攝）

決定不留任的非建制派議員則有3名，而Google Trends數據顯示，陳淑莊搜尋熱度較另外2名不延任的議員朱凱廸和陳志全高，可見陳淑莊受關注程度。

Google Trends數據顯示，陳淑莊搜尋熱度較另外2名不延任的議員朱凱廸和陳志全高。（Google Trends）

惟較令人意外的是，網民除了關心陳淑莊的家庭包括老公狀況，連帶陳淑莊一件陳年往事和另外2個男人的相關搜尋人氣竄升。

「陳淑莊」意料之外的相關搜尋 ▼▼▼

討論區網民對陳淑莊離任看法

《香港01》亦整合較多反建制網民留言的連登討論區，以及較多親建制網民留言的香港討論區帖文，發現不同陣營網民都熱烈討論「陳淑莊離任」這話題，取態則大不同。

連登討論區帖文與「陳淑莊離任」相關熱門討論詞：

連登討論區其中一則較多人發言的帖文「陳淑莊：宣布離任並退出公民黨，網民對陳淑莊離任取態較正面，「身體健康」、「欣賞」、「保重」、「值得尊重」、「Respect」等字眼，分別出現20次、6次、2次、2次、5次。

另有網民表示理解陳淑莊決定，並為她打氣，也有網民留言批評「對唔對得我哋泛民住」。

香港討論區帖文與「陳淑莊離任」相關熱門討論詞：

香港討論區較多人留言的「【泛民去留】陳淑莊不續任 宣布退出公民黨：思考人生下半場」帖文，網民取態則明顯傾向負面。「報應」、「政棍」、「垃圾」、「坐監」等字眼分別出現5次、5次、4次及11次。

而相關字眼出現最多次的「腦癌（23次）」，網民留言時不少都帶有詛咒性質，例如「等死算吧啦！腦癌毋須思考」、「祝佢腦癌翻發唔死得」。

以上所見，連登討論區與香港討論區網民對於陳淑莊離任取態兩極，其中連登討論區網民留言傾向鼓勵正面，香港討論區網民留言則負面居多。

綜合多個facebook專頁，與「陳淑莊離任」相關帖文的網民反應：

《香港01》整理消息傳出後「陳淑莊離任」相關帖文（9月29日早上11時28分至下午4時25分），各陣營127個facebook專頁共185個帖文中，「讚好（Like）數最多」，有93,741個，其次「愛心抱抱」，有24,801個；「嬲嬲」及「傷心」則有5762個和5018個。

「讚好」數最多的是陳淑莊Facebook的「告別聲明」，有17,064人「讚好」，亦有7061人給予「愛心抱抱」，「傷心」則有1669個。其次是香港電台「陳淑莊宣布退出公民黨 完成本屆任期後告別政壇」帖文，有12,581個「讚好」，4603個「愛心抱抱」，另有2074個「傷心」。

至於「嬲嬲」最多的是有線新聞「【民主派議員留任】民調結果出爐，去留民意均不過半。民主派議員作出政治決定，將會留任；陳淑莊則在FB發文，指自己已去信辭職，稱未能遵從黨的決定，並退出公民黨」帖文，有1135個「嬲嬲」，「哈哈」及「讚好」則有1483和922個。

其次是立場新聞「【議會去留】民調出爐 正反意見皆不過半 20 名民主派留任」帖文，有960個「嬲嬲」，但同時有1086人「讚好」。

不留任兼退出公民黨 陳淑莊：最對不起媽媽

陳淑莊今日（9月29日）下午見記者時指出，經過去年確診腦瘤大病後，對她和家人帶來衝擊，更哽咽說「最對不起媽媽」、「欠她太多」。她又說，多年來未有時間與媽媽「無壓力地」吃飯，不想在人生下半場留有遺憾。

（盧翊銘攝）

陳淑莊表示，現時希望徹底休養身體，「重新reboot腦袋」，她將離開政圈，不再參選立法會或做KOL。她補充，尊重民主派同事留任決定，希望泛民不要當她是「逃兵」。

公民黨則發聲明稱，對陳淑莊決定離開議會感到十分惋惜，但尊重她的決定，並接受其退黨通知。公民黨感謝陳淑莊多年來對民主運動及公民黨的貢獻，祝願她未來日子身心康泰，再會於民主路上。

本文統計《香港01》整理消息傳出後「陳淑莊離任」相關帖文（9月29日早上11時28分至下午4時25分），各陣營127個facebook專頁共185個帖文表現及網民互動量，得出上文結果。包含於統計的專頁包括： 香港01 有線新聞 立場新聞 香港電台 陳淑莊facebook 公民黨facebook 幫港出聲 港人講地 星島日報

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