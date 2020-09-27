最驚青P牌仔？　司機驚見前車車尾現「3P」　網民：唔敢靠近

【P牌／駕駛態度】新手上路，運輸署規定司機考牌首年只持有暫准駕駛執照（俗稱「P」牌），駕駛時必須在車輛前後展示「P」字牌，一般司機見到「P牌車」都會打醒十二分精神。最近有司機在網上分享照片，顯示其前方的1輛私家車的車尾上，竟然出現3個「P」字，幾乎令所有司機都選擇「敬而遠之」！

有網民分享圖片，可見私家車車尾有足足3個「P」字。（網民何先生提供）

P牌司機比普通司機有更多限制，包括以下4項：

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

網民何先生在facebook討論區「馬路的事討論區」上分享該張照片，當中可見1部黑色私家車車尾的左、右及玻璃內部分別都貼上P牌，即足足貼了3個P字，可謂何其壯觀，何先生在帖文上表明「不敢靠近」。

照片亦都引來其他網民熱烈討論，不少人都將重點放在3個P牌之上：

↓↓↓同場加映：駛出停車位不慎撞鄰車 波子女司機落車查看時突溜後 場面超驚險↓↓↓

駛出停車位不慎撞鄰車 波子女司機落車查看時突溜後 場面超驚險（網上短片截圖／香港01製圖）

按圖逐格睇超驚險畫面▼▼▼

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泊車是部分司機的噩夢，特別是如果要尾入車頭向外泊L位的話，就最怕泊車時「顧得左唔顧得右」，結果撞到旁邊的車輛，賠了夫人又折兵，有網民就分析以「尾入泊車」5大好處▼▼▼

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有車牌唔代表識揸車，網民曾經盤點多項即使考了車牌之後，不代表會知道的駕駛注意事項▼▼▼