靈界的譯者｜遇渣男斬桃花有用嗎？　前靈媒：感情問題靠智慧處理

編按：遇上男女感情問題，有些人想透過他人幫忙解決問題。靈界KOL揭開業界替人招桃花或斬桃花的種種怪異法術，雖然她也曾是一名靈媒，但是當徹底了解這些法術後，反而敬而遠之，認為處理感情問題還是要靠智慧。

作者從經驗發現不少女子遇到感情問題，會透過開壇作法來幫助自己處理問題。（《夫婦的世界》劇照）

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我小時候就被好多「老師」認證「帶天命」，反正不用考試也不必寫作業，頂多得花點時間打坐，那時候沒覺得有什麼不好的，還真的有些「老師」曾問我要不要當學生，學習他們的祭改和法術，但是這種要發誓、寫誥文，說要向神明發誓的，我就會思考再三了。那時候會想要學，主要是覺得多學沒損失，當人就是要學習嘛，而且「老師」都說那些法術很厲害，如果我能學會不只超酷的，還能幫助很多人，了解之後便對學習那些法術徹底打退堂鼓了。

「外遇」似乎是自有婚姻制度以來便並存的現象，坊間也有很多求桃花和斬桃花的法術，不管法術冠上了什麼名稱，基本上都是同一件事情：「以象徵的儀式滿足心裡的願望」以「斬桃花」的法術來說，民間相信男女結合是月下老人用紅線牽著，所以最基本款的斬桃花就是拿了男女紙人各一，分別寫上姓名和生辰的個人資料，最好還能有衣服、頭髮或指甲等私人物品，接著將纏住紙人的紅線給「斬了」，也就完事了！當然整個儀式不能這麼簡單，還得要三牲四果、燒香秉告天地等等，當事人也得在壇前跪拜，因為老師多半會說：「來我這裡尋求幫忙的，沒有一個失敗的！除非自己業障太重或不夠誠心！」這說法有「老師」才可以這樣說，你能想像自己跟老闆說：「我處理的案子，沒有一次是客戶不滿意的，除非是你的業障太重或不夠誠心嗎？」

「斬桃花」法術施行後，如果過一陣子又出事了，那應該會說是那兩人間的孽緣太深，不是一次就能除淨，所以要加碼展現誠心，再一次地斬桃花。可是每次都在那裡切紅線很無聊啊，再做幾次都能在家裡DIY了，所以「老師」會有「秘密武器」，也就是其他斬桃花的法術，那可不是天天可以做的，是看你挺有誠意又覺得你可憐才出手的耶！法術包括「寒天雪地法」、「絕緣斷交法」等等，前者就是要讓兩人的關係如冰天雪地，馬上冷卻下來就會分離了，做法就是整套的焚香祈禱後，再把那兩個紙人放在冰塊裡，象徵兩個人的關係已經「冷卻如冰」。

作者認為感情問題，不應以迷信的方法處理，靠自己智慧解決問題才是上策。（《大力女子都奉順》劇照）

至於「絕緣斷交法」就要拿兩根芭蕉，小紙人和那些手續統統也都要，然後就把芭蕉切斷，因為「蕉」與「交」同音，所以「斷蕉」就是「斷交」囉！同理可證，想要意中人對你愛得一發不可收拾，就可以使用「火山爆發法」，把那些紙人和物品放在紙做的火山裡面，然後放把火燒了便是！曾經有朋友問我斬桃花和招桃花的法術怎麼施行，我如實描述出來後，大家都說我是白癡，可是這又不是我發明的，是以前那些老師這樣處理的啊！就我自己個人而言，當我小時候知道的時候，也是覺得：如果是這樣，那我應該不必特別拜師去學吧？雖然說幫人家斬桃花的法術多少可以救蕉農，但要我真的這樣做，還真是下不了手，雖然在神壇裡沒人敢說什麼，但是我學校同學知道後，一定會笑我是白癡！

所以假如我還有在開神壇宮廟，我才不要幫信徒做這些法術，我會直接推出「DIY便利包」，裡面包含燒給神明的文、金紙、小紙人、紅線與說明書等等，買的人只要遵照有圖片的說明書，自備施法對象的姓名、生辰、地址和私人物品如衣服、照片、頭髮或指甲，然後照著程序在家做，效果要好就常常做、天天做，而且便利包還能有不同做法、時常推陳出新，這樣我不必幫人施法也能滿足信徒求桃花或招桃花的心願了。

老公有了小三就是婚姻出了問題，該怎麼解決問題其實理智上都知道，差別是能否在情緒的翻滾下，還能做出對彼此都好的判斷，怎麼樣小三會自動離開老公、老公乖乖待家裡？如果老公中風躺在床上就可以達成了，但是有誰要這樣的達成呢？想買東西要有錢、想要健康要保養、想要幸福則要有智慧與福報，還好、還好、天可憐見，只要還沒斷氣，智慧和福報都能從現在開始培養，沒錯，想要幸福就從現在開始行動吧。

（以上是《靈界的譯者3：情與愛的輪迴》的內容節錄）

書名：《靈界的譯者3：情與愛的輪迴》，作者：索非亞（劉柏君）（三采文化提供）

作者：索非亞（劉柏君）

6歲會報明牌，15歲時合開道場，擔任學生靈媒，直到26歲決定退出宮廟，結束靈媒工作，投入棒球領域並成為台灣首位棒球女性主審。

2017年獲選美國國務院「全球女性運動領導人計畫」，並在美國國務院受訪；成為HBO Asia首部中文影集《通靈少女》故事原型暨文化顧問。

2018年富比士雜誌評選為全球體壇最具影響力女性第19名。

2019年獲得國際奧會女性與運動獎世界獎座。

現任社團法人台灣運動好事協會創辦人、玄奘大學宗教與文化學系兼任助理教授級專業技術人員，並攻讀國立政治大學宗教研究所博士班。

出版社：三采文化

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