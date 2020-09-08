成日講achieve到乜乜乜、忽然organic　令男人超反感嘅努力系女生

自古以來便有「自我磨練」這詞，也有不少女生說自己的興趣就是自我磨練。而「自我磨練」到底是甚麼意思呢？雖然有些不明白，總之應該是「不只注重外貌，也很重視內在涵養，汲取知識、教養，讓自己成為更好的人」吧。

尤其是出社會到了所謂「適婚年齡」，熱衷於「自我磨練」的女性也陸陸續續出現。雖然是為了吸引男性所做的努力，但有時候卻可能被視為「錯誤的自我磨練」而造成反效果……

當然也是有為了自己自我磨練，不在意男性評價的女性，但先讓我們我們聽聽男性的意見吧。

努力磨練卻讓男性超反感 除了忽然愛讀書和有機食物還有這些（點圖繼續閱讀）：

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看完以上男性們的意見，是不是也覺得常常在社群網站上看到這些意圖明顯的貼文呢？自我磨練固然好，但其實不需要把每個過程及結果昭告天下哦！

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