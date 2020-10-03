美心月餅中秋後大平賣　雙黃蓮蓉月減至$50一盒　網購平台燶味濃

【中秋節/美心月餅/雙黃蓮蓉】中秋節又過去，吃剩的應節食品讓人煩惱如何處置。有網民就發現，昨日（2日）追月夜市面仍有美心月餅售賣，還要以大減價促銷，最平50元一盒雙黃蓮蓉月餅，怎想到前一日仍然以原價233元發售，一日後都要「認命」減價促銷。網上拍賣平台Carousell亦有大量美心月餅券出售，價格由70至230元不等。

市面仍有美心月餅售賣，還要以大減價促銷，最平50元一盒雙黃蓮蓉月餅。（fb「將軍澳主場」截圖）

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有網民昨日在facebook群組「將軍澳主場」發帖，指將軍澳廣場AEON正減價促銷美心各款月餅，包括流心雙式月餅、雙黃蓮蓉月餅及雙黃白蓮蓉，前兩者減至50元，雙黃白蓮蓉則標價60元。從照片可見，擺放出來的月餅約數十盒，分5排疊起。其他網民亦在不同分店看到相似情況，都是大減價促銷。

網民抵死留言😂😅▼▼▼

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根據美心官網資料顯示，雙黃蓮蓉月餅原價為233元一盒，雙黃白蓮蓉為243元一盒，即目前等同約二二折及二五折發售。除了門市減價，網上拍賣平台Carousell亦傳來「燶味」，佳節已過仍見不少放售美心月餅券的帖子，開價最平140元2盒雙黃白蓮蓉。

美心月餅今年可說多災多難，集團於7月份曾有一名在大埔月餅廠工作的兼職工確診新冠肺炎，因安全起見，全廠即停產及消毒，並銷毀相關原材料和月餅產品。近年美心流心奶黃月餅一出，都會掀起炒風，網上炒價更高至300元一盒，不過今年則未見有炒賣熱潮。

美心大埔月餅廠工作的兼職員工確診新型肺炎。（Google地圖截圖）

網上購物易中伏，有網民曾以「一人一個喺Carousell遇過嘅黐線嘢」為題發帖，引來不少人分享自己在網上拍賣平台交易時的奇怪見聞▼▼▼

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