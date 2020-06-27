【飲食熱話】吃蟲營養豐富勝過吃肉？即睇4個昆蟲飲食驚人真相

你敢吃昆蟲嗎？在某些地方，蟲子是當地居民的家常菜，這種特殊飲食習慣也叫做食蟲性（Entomophagy），常見的食物包括有白蟻、蜜蜂、蟋蟀、蝗蟲、蟬、毛蟲，以及甲蟲。根據聯合國糧食及農業組織（FAO）的研究，全球約有20億人將蟲類作為食物，尤其在熱帶國家更是見怪不怪。本文將帶你了解昆蟲飲食的4個驚人真相，以防有一天人類面對食物和資源嚴重缺乏時，我們仍不至於餓死，當然前提是你要有把它放進嘴巴的勇氣。 醫學審稿：Dr. Stephen Lai 文：黎佳燊／Hello醫師

4個昆蟲飲食驚人真相（點擊下圖看清！）

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1. 我們可能都曾吃過昆蟲

事實上，可能都有在食蟲，只是攝取的份量不多而已。按照美國食品藥物管理局（FDA）的資料，要確保製造的食品完全不受昆蟲及其他天然夾雜物沾污是不合理的，因此擬定了一套「食品缺陷行動水平」（Food Defect Action Levels），方便業者做好食物安全處理，任何食品未達水平標準即評為不合格。

即便食品製造過程中即使有昆蟲碎屑混入，只要它符合食品缺陷的安全水平，其並不會造成人身體的傷害，甚至還可能比會傳播人畜共通傳染病（Zoonotic disease）的動物肉來得安全，不過，建議食品仍要煮熟再食用，以殺死其身上的細菌和病原體。

舉例來說，100克的冷凍椰菜花可能藏有60隻蚜蟲（Aphid）、薊馬（Thrip，又稱牧草蟲），或蟎（Mite）；每100克朱古力也可能含有60片昆蟲碎屑和1根囓齒類毛髮。

2. 昆蟲營養價值勝過肉類

昆蟲的營養價值可能超乎你的想像。以麵包蟲（Mealworm）為例，其蛋白質量能媲美牛肉，因為100克中就含24克蛋白質，接近男性每日建議蛋白值攝取量的一半，同份量的大西洋鮭（Atlantic salmon）也只有約20克蛋白質而已。

此外，帝王蛾幼蟲（Mopane caterpillar）含有充足的礦物質、紅火蟻（Red ant）含鐵量高、黑水虻幼蟲（Soldier fly larvae）則富含鈣質，只吃100公克就能滿足每日建議鈣攝取量。

若以100克的份量計算，其他昆蟲的蛋白質含量如下： 毛蟲：7克 紅火蟻：14克 蟋蟀或蝗蟲：14~28克 青銅金龜（June Beetle）：13克 巨型水蟲（Giant Water Bugs）：20克 亞洲棕櫚象鼻蟲（Palmworm beetle）：36克

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3. 富含多種營養 脂肪含量低

我們經常透過營養品補給維他命，但你知道吃蟲也是不錯的維他命攝取管道嗎？事實上，蟑螂、白蟻和蟋蟀都能提供豐富的維他命B12。此外，意大利泰拉莫大學（University of Teramo）生物科學與農業、食品與環境科技的研究發現，蠶、蟋蟀、蝗蟲體內的水溶性萃取物擁有很高的抗氧化能力，而且蝗蟲、麵包蟲、黑螞蟻的多酚類（Polyphenols）含量也很高。

考量到多數民眾無法接受吃蟲這檔事，已有廠商研發出昆蟲粉末和餅乾，讓外觀或是口感「去蟲化」，提高市場接受度。此外，昆蟲食品的脂肪偏低，有減重需求者不妨考慮食用。

值得一提的是，蟋蟀粉（Cricket powder）中的甲殼素（Chitin，昆蟲體內的纖維）有望能幫助人體益生菌的成長，並減少腫瘤壞死因子α（Tumor Necrosis Factor Alpha，簡稱TNF-α，為一種發炎型細胞激素），提升腸道健康。不過，雖然甲殼素對人體有益，它仍有微量的抗營養因子（Anti-Nutritional Factor，簡稱ANF），影響人體吸收它體內的蛋白質。

4. 吃蟲小心細菌與過敏

當然，我們仍不可忽視蟲子身上的有害細菌，在食用後，可能對健康造成的影響。舉例來說，棲息在田野農場中的昆蟲，恐有殺蟲藥的風險；而有的昆蟲為了防禦天敵，可能本身帶有毒素，一旦誤食恐導致中毒。

最後，跟甲殼類動物一樣，昆蟲也可能觸發過敏症狀，所以，對甲殼類有過敏的人，建議還是「遠觀」即可，不吃為妙。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：吃蟲營養勝過吃肉！4個昆蟲飲食驚人真相】