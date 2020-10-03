石原里美閃婚圈外「一般男性」　日女眼中普通男7大條件絕不簡單

【石原聰美/《校對女王》/《Unnatural法醫女王》】33歲日本女星石原里美（Ishihara Satomi，另譯石原聰美）10月9日驚傳與圈外「一般男性」結婚，經紀公司隨後也證實喜訊。眾多粉絲祝福之餘，亦對這位俘虜女神芳心的男子非常好奇。有網民遂挖出早年電視台的節目截圖，試圖由當中的7大條件，猜出石原老公的「模樣」。

石原里美早前（10月１日）閃婚相識一年的圈外男友。（Instagram@satomisquad）

女神石原里美參演多部爆紅日劇，包括《校對女王》、《Unnatural法醫女王》、《失戀朱古力》（又稱《失戀巧克力職人》），因屢次與劇中男主角傳緋聞，素有「行走的發電機」和「小惡魔」之稱。當年她拍攝《朝五晚九》時與男星山下智久戲假情真，一度傳出結婚消息。

石原里美與山下智久曾因《朝五晚九》傳出相戀，即使分手後亦屢傳復合。 (《朝五晚九》劇照)

惜二人交往兩年後傳出分手，如今突然閃嫁圈外同齡的「一般男性」，實在叫人大跌眼鏡。為慎重其事，石原更撰寫親筆信承認婚訊，透露她與丈夫經歷過許多事情，相信能與對方跨越難關，一同走向珍惜重要事物的人生；最後她明言自己會繼續演藝事業，不會因結婚而放棄女演員身份。

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石原里美撰寫親筆信承認婚訊，透露不會因為結婚而放棄女演員身份。（資料圖片）

不少粉絲祝福之餘，也對石原老公的真實模樣非常好奇。網民於是翻出早年電視節目截圖，冀由一般日本女生眼中的「普通男性」7項定義，拼湊出石原老公的「模樣」。

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