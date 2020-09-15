吹頭髮是每天的「例行公事」，卻也最容易被人忽略其重要性，使用正確的吹髮技巧，不但能保證髮質健康，還能改善髮根扁塌的問題。想要擁有女神氣質，頭髮蓬鬆又自然，快來跟韓國專業髮型師學習正確的吹頭方法吧！

怎樣才能讓頭髮看上去不再扁塌呢？（Element5 Digital/Unsplash）

頭髮扁塌的4個原因

#1 頭髮未徹底吹乾入睡

許多人習慣將頭髮吹至七八成乾，便會停止吹髮怕完全吹透「太傷」。事實上將頭髮徹底吹乾是決定第二天頭髮是否柔順不毛躁的關鍵。若以不乾透的濕髮入睡，不但容易出現悶臭與滋生細菌的問題，頭髮也會容易產生頭油，起床後頭髮就會變得更加扁塌，而且顯得油油膩膩，「扁頭」問題更是明顯。

要避免起床後頭髮扁塌的問題，注意洗澡後頭髮一定要徹底吹乾才入睡。(unsplash／vladislav muslakov）

#2 沒做好頭皮清潔

頭皮也是人體皮膚的一部分，毛囊容易黏附著污垢，也會自然產生油脂。若有些人的頭皮屬於容易出油的類型，就更加需要注重頭皮清潔。如果油脂與污垢長期積存在頭皮和髮根，不單會令頭髮就變得扁塌，嚴重的話更會造成毛囊阻塞、頭皮出油及發炎等不良情況。

頭皮需要徹底清潔。（ Luis Quintero/Unsplash）

#3 綁著頭髮入睡

有些女生愛在睡前將頭髮綁上辮子，那麼隔天醒來就會擁有一頭自然卷髮，大大節省了出門前打理頭髮的時間。但是這個「懶人卷髮」其實壞處多多，若然橡筋綁得太緊容易讓頭髮斷裂，睡覺時綁緊頭髮所造成的磨擦也會傷害髮質，隔天睡醒起來不只是擁有一頭卷髮，更是一頭變得更加毛躁凌亂，髮根卻是無力扁塌的「獅子頭」。

綁著頭髮入睡也是傷害髮質的一大壞習慣。（lexie janney/Unsplash）

#4 吹完頭立刻入睡

許多人剛吹完頭髮便會立即上床倒頭大睡，但這很容易就毀了原來經過吹乾變得順滑的秀髮。因為當頭髮還有餘溫的時候就最容易塑形，而立刻入睡會讓頭髮壓在枕頭上，在睡覺翻來覆去時變得凌亂、亂翹，建議吹髮後要讓頭髮有足夠時間冷卻，或者最後用吹風機的冷風吹頭髮幫助定型降溫後才上床睡覺。

吹完頭後宜待頭髮的溫度冷卻後才上床睡覺。（Charles Deluvio/Unsplash）

韓國髮型師CHAHONG 教授正確吹頭6大步驟

不要小看「吹頭」這件事，方法不正確的話，絕對會是「扁頭」及「油頭」的元兇！頭髮扁塌不但會顯得臉大，而且又油又膩的頭髮給人留下的印象亦不佳。打理好秀髮的第一步，不妨從每日基本的吹頭髮步驟開始改善做起，不少韓星的御用髮型師CHAHONG就跟大家分享了正確吹頭的6大步驟，就能讓頭髮變得蓬蓬鬆鬆，打造輕盈線條感。要打造出自然感女神秀髮，原來「方向」是一大關鍵?

洗完頭怎樣吹頭才能打造自然蓬鬆感呢？（차홍 CHAHONG@YouTube）

韓國星級髮型師CHAHONG教授「正確吹頭的6 步曲」：（點閱下圖查看）