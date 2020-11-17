iBond今上市｜短炒定長揸？暗盤升幾多？即日沽預計竟可賺呢個數

【iBond 2020通脹掛鈎債券04239／上市／暗盤／即日放、沽／價格／結果查詢】政府再度推出的通脹掛鈎債券iBond（04239），最低息率保證達到2厘，11月16日起發行，今日（11月17日）在聯交所上市，更可於二手市場買賣。不過iBond有保底息率，究竟長揸等收息，還是短炒賺一水好？本文盤點過往iBond派息及首日上市收市價格數據，讓大家參考。

政府再度推出通脹掛鈎債券iBond，且最低息率保證達到2厘。（資料圖片）

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新一批iBond共有45.6萬人認購，認購金額達383.6億元，超額認購2.8倍，政府遂將發行額增加至上限150億元，每人最多獲分配4手iBond。

iBond將於11月17日上市，可即日買賣。但究竟短炒利潤高，還是長揸穩陣收息好？以下短炒、長揸好處，以及過往「派息結果」和「首日上市收市價格數據」，大家可先看看，原來iBond派息可以好高？

短炒、長揸好處＋過往數據分析▼▼▼

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iBond Q&A▼▼▼

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更多詳情可看：iBond 2020｜iBond派息原來可以好高！數據看清往績 仲有1個趨勢

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【關愛基金新移民派一萬申請資格／中銀香港／10000元】政府1萬元現金發放計劃現仍在接受申請，而關愛基金「低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼」已於9月27日起接受申請。究竟申請資格是什麼？哪8類人不合資格？要如何申請？本文一一解答。

「低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼」計劃由關愛基金專責小組負責。（盧翊銘攝）

申請資格＋方法＋8類人無份▼▼▼

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「低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼」計劃預計合資格受惠人數約20.3萬人，涉及逾21億元。