關愛基金向新移民派1萬Q&A｜中銀代理、8類人無份　申請一文看清

【關愛基金新移民派一萬申請資格／中銀香港／10000元】政府1萬元現金發放計劃現仍在接受申請，而關愛基金「低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼」將於9月27日起接受申請。究竟申請資格是什麼？哪8類人不合資格？要如何申請？本文一一解答。

「低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼」計劃由關愛基金專責小組負責。（盧翊銘攝）

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「低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼」計劃由關愛基金專責小組負責，並委託中國銀行（香港）為代理銀行，負責接受和初步檢查申請，以及發放津貼，而基金秘書處為計劃提供行政支援。

計劃將於周日起，即9月27日至12月31日接受申請，以下為申請者需注意的4大重點：

申請資格＋方法＋8類人無份▼▼▼

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「低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼」計劃預計合資格受惠人數約20.3萬人，涉及逾21億元。

政府1萬元現金發放計劃申請重點

【現金發放計劃 / 政府派錢 / 派1萬 / 派一萬】政府1萬元現金發放計劃現正接受申請，2021年12月31日截止，至於具體申請方法，哪些銀行才可取錢？是否符合申請格？填錯資料怎麼辦？以下9大重點一一解答！

1萬元現金發放計劃9大重點▼▼▼

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1萬元現金發放計劃5大伏位 ▼▼▼

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