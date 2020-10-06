iBond 2020｜iBond派息原來可以好高！數據看清往績　仲有1個趨勢

【iBond 2020通脹掛鈎債券】政府再推出通脹掛鈎債券iBond，且最低息率保證高達2厘，目標發行額100億港元，iBond於Google的搜尋熱度亦隨之上升。雖然或有人認為iBond派息未必吸引，但《香港01》翻查iBond過去派息數據發現，最高更曾派超過6厘息！ 究竟新一輪iBond是否值得抽？iBond往績如何？以下數據圖一一看清。

（HK01圖片）

政府推出的通脹掛鈎債券iBond，賣點在於有保底息率，幾乎零風險。今次第七期iBond保底息率更會「加碼」，由過往不少於1厘，增加至今次不少於2厘。至於如何認購iBond？何時開始認購？截止日期？一手要多少元？如何抽才穩陣？又有什麼注意事項？先看以下10問10答。

抽iBond Q&A▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

iBond於Google搜尋熱度明顯上升。（Google Trends）

iBond是否值得抽？

雖然iBond設有保底息率，但《香港01》翻查政府債券網頁零售債券發行計劃發現，原來過往6期iBond派息都比保底息率高，最多一次更超過6厘息。

究竟iBond是否值得抽？先看看以下 iBond往績數據圖再決定。

iBond派息往績▼▼▼

+ 47 + 47 + 47

綜合以上數據圖可見，過往六期iBond平均每期息率都高於2厘，每手利息則有600多元至近1400元。不過再看以下圖表，可見到六期iBond派息及息率有一個趨勢。

iBond過往六期平均息率▼▼▼

iBond過往六期每手派息▼▼▼

以上圖表顯示，六期iBond派息及息率有下跌趨勢，還在考慮是否抽iBond的話可以參考。

備註：由於四捨五入，超過1萬港元債券利息，可能與以1萬港元最低面額計算出來的利息數字有出入。

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10張圖看清香港人口、男女預期壽命▼▼▼