日本人妻愛偷食？日美女：十居其六寂寞難耐！偷情高峰時段竟是…

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日本成人片及日劇常有人妻偷情的劇情，因此讓外界好奇日本人妻是否真如傳聞所說，日本女生心奈也現身說法，親證「比例真的很高」，還透露人妻們最愛的偷情時段，且「技巧真的非常厲害」，曝光許多害羞細節。
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心奈在《2分之一強》談及日本人妻愛偷情一說，直言雖然不是每個人都會這樣做，但在日本的確人妻偷情比例高，10個裡面平均有6個都覺得很寂寞，其中原因是一般人妻晚上不便出門，白天時老公上班工時過長，沒有時間在家陪伴妻子，因此常常會利用下午時段出門喝下午茶，順便和外遇對象偷情。
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雖然民族性嚴謹，但心奈坦言日本女性私底下對性的態度頗為開放，「日本女生都很厲害，（技術）像動作片一樣。」她也表示曾聽過許多台灣朋友秀了幾句日文，不過講出來的卻都是成人片裡的台詞，讓她相當尷尬。
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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】
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