台人氣食店要排兩個鐘　網友分享一招即刻有位坐　被批冇品惹熱議

人氣美食名店常常滿座，若沒有事先訂位，就只能現場登記排隊。台灣一位網友日前和友人前往名店用餐，使出一招免排隊技巧，輕鬆省下2小時的排隊時間，又能吃好吃飽，上網分享絕招，卻引來一片撻伐聲浪。

一位網友在《PTT WomenTalk》版發文分享用餐經驗，網友表示和友人一行四人到餐廳吃飯，但大家都不想在店外久站排隊，結果，一行人就「直接找裡面一桌跟他們說吃完換我們吃，然後原桌的人直接離開就好，帳單我朋友包了」。

疫情下本港不少食肆也大排長龍。（資料圖片／歐陽德浩攝）

當下店家似乎從未遇過這種狀況，並未阻止原PO等人行為，就默許了他們繼續「接力用餐」。最後，原PO四人共付帳2400多台幣（原PO一行吃了1600多台幣，前桌消費800台幣）。雖然一人多分攤了約200台幣的成本，但可以省下2小時的排隊時間，原PO覺得這方法蠻不錯的，還問：「這樣算插隊嗎？」

多數人認為這種免排隊方法「算插隊」、「當然算啊……又不是付錢的就老大」、「沒品，然後店家也白目」、「當排隊的都白癡？」

雖然多數人批評這算是插隊賤招，但也有人認為「今天是不認識的兩組人，如果換成認識的朋友這樣玩呢？」、「我覺得花錢買時間很划算，只要你願意付出代價（成本變高）」。

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