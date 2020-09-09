疑被23歲母餵飲不明來歷血液　留院男嬰狂吐血逾20次

日本大阪市住之江區一名2個月大的男嬰，今年初因發高燒入院，然而23歲母親井田莉步每次探病後，男嬰的病情都會嚴重惡化，甚至不斷吐出鮮血，院方決定報警；經調查後，井田莉步被揭發竟趁探病期間，餵兒子飲下不明來歷的血液。

警方表示，井田莉步的兒子今年初出世後因發高燒而被送進深切治療部留醫，她分別在2月中及3月初前往醫院探望，然而男嬰其後均出現持續吐血的情況，累計次數多達20次以上。

院方其後報警，追查下發現井田莉步每次探病都餵兒子喝下來歷不明的血液，警方遂以涉嫌虐待子女將她拘捕，男嬰則被轉送至兒童救護中心，經過治療後暫時未有生命危險。

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母疑患有心理疾病

井田莉步否認曾餵兒子飲血，警方專家推測她可能患有「代理型孟喬森症候群」（Munchausen syndrome by proxy），那是一種透過假裝患病或殘害他人博取同情的心理疾病。

台灣外科醫生白映俞指出，「代理型孟喬森症候群」是指照顧者透過加重被照顧者的病情來博取他人關注，前者通常是母親，後者則是子女，遭此不幸的小孩常因很多奇怪及無法解釋的症狀而住院，每有母親在身邊時病況即更差，醫護人員難以察覺；由於受害者通常是沒有反抗能力的小孩，導致他們很容易在照顧者長期虐待下出現永久性傷害，甚至死亡。