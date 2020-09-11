男嬰裝手提尼龍袋去「散步」　途人聞哭聲報警　母：他無事還活着

烏克蘭首都基輔（Kyiv）一名29歲女子上周三（2日）拿着幾個購物袋回家途中，不停對著其中一個尼龍袋唱搖籃曲，一名女途人聽到尼龍袋中隱約傳出嬰兒哭聲，心生疑竇於是報警；警員到場後檢查手提袋，發現內裡竟然躺着一名被厚外套裹著的男嬰。

涉事女子當日一手拿着幾個購物袋，另一隻手則提着一個花俏的尼龍袋，同時不停對著尼龍袋唱搖籃曲；一名女途人覺得可疑，隨即追上前欲弄個明白，惟對方拒絕打開尼龍袋並急步離去，由於事情實在不尋常，遂決定報警求助。

警方其後到場檢查尼龍袋，發現內裡躺着一名被厚外套裹著的男嬰，涉事女子供稱男嬰是她約一周大的兒子，「因為沒有嬰兒車，所以我把他放進袋裡去散步，放過他吧！他無事，還活着！」

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「孩子全身冒汗濕透，一定很難受」

當日氣溫高達攝氏30度，加上被困在尼龍袋內，不少圍觀民眾都認為男嬰可能因此不適，所以才不停哭喊，「他很可能在袋中窒息死亡」、「孩子被厚外套包着，全身冒汗濕透，一定很難受」。

男嬰被送院檢查，現已無大礙。警方將女事主帶回警局問話，得悉她一共育有6名子女，最近才由奧德薩市（Odessa）移居基輔找工作，當局將以疏忽照顧兒童罪對她處以罰款。