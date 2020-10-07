美17歲少女擁4呎5吋長腿破世界紀錄　渴望成全球最高模特兒

美國德州斯德伯克市（Cedar Park）17歲少女庫琳（Maci Currin）將被列入2021年健力士世界紀錄（Guinness World Records 2021），成為全球最長腿女性；根據紀錄，她的左腳長達135.26厘米（約4呎5吋），右腳為134.3厘米，雙腿長度共佔去身高約六成。

庫琳出生時身長19吋（約48厘米），屬正常，但到了9歲身高已達5呎7吋（約170厘米），變得與母親一樣高，現時身高則為6呎10吋（約208厘米）。她說，起初只知道自己長得較為高大，並未意識到雙腿也比一般人長，直到2018年她因為買不到合身的緊身褲（leggings），店員詢問她會否度身訂造，始發覺原來自己一雙長腿或可打破紀錄。

原本「世界最長腿女性」紀錄保持者是俄羅斯的籃球員利辛娜（Ekaterina Lisina），她的腿長4呎4吋（約132.08厘米），不過庫琳距離「世界最高女性」仍有一段距離，因為現時紀錄保持者中國的孫芳（Sun Fang）身高達到7呎3吋（約220.98厘米）。

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擁有一雙長腿的確對庫琳的生活造成一些不方便，「比如進門或上車總會撞到頭，而且很難買到合身的衣服」，但另一方面也有好處，例如在中學參加排球比賽「我就非常有優勢」。

庫琳希望她的經歷能鼓勵其他「高妹」，「不必躲藏，擁抱自己的身高吧！如果有其他人希望打破我的長腿紀錄，就堅持下去，不要被任何人改變你的主意」，而她本人下個目標是成為全球最高的職業模特兒。