【哈利波特】粉絲締造魁地奇健力士世界紀錄　香港人都榜上有名

由英國作家JK Rowling創作的《哈利波特》（Harry Potter）系列小說風靡全球，之後改編成電影，並創下多個票房紀錄。近日有一群《哈利波特》迷在網上締造出健力士世界紀錄，究竟是一個關於甚麼呢？

粉絲透過《哈利波特》的魁地奇創造出健力士世界紀錄。（劇照）

原來這個健力士世界紀錄是關於魁地奇，皆因來自全球40個國家及地區的哈利波特粉絲在網上集結，同時間做出魁地奇的動作，即在掃帚上飛行的動作，成功創下全新的健力士世界紀錄。

沒想到網上魁地奇造型大賽會成為健力士世界紀錄。（劇照）

這次活動由Bloomsbury Publishing舉辦，目的是為了慶祝《Quidditch Through the Ages》在下月6日推出。對於成功締造健力士世界紀錄，Bloomsbury Publishing的發言人稱：「我們對於有這麼多人能夠參與這次締造歷史的活動而感到非常興奮。」

官方認證新紀錄。(網上擷圖)

據了解，這次活動的參加者來自澳洲、印度、西班牙、加拿大、法國、捷克、意大利、日本、香港、巴西、南非、阿曼、美國、菲律賓及英國。日前健力士世界紀錄官方認可及認證這次紀錄，而紀錄就是合共有133個家庭，近300粉絲同時以魁地奇的造型登場，確實是非常有趣及難得的紀錄。