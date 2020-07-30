健力士｜斯洛伐克男大破1分鐘直拳紀錄　再說拳快等如搏擊好迷思

一個月前，一名斯洛伐克男子打破了「一分鐘內打出最多直拳」的健力士世界紀錄。你猜猜看他到底打了多少拳？ 不過，「出拳密」就只是「出拳密」，不等如「搏擊能力好」，大家千萬不要混淆啊。

▍「1分鐘打出完全伸展拳擊次數最多」的健力士世界紀錄

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來自斯洛伐克的Pavel Trusov 在6月27日，以一分鐘打出322次完全伸直拳擊的成績，創下了「1分鐘打出完全伸展拳擊次數最多」的健力士世界紀錄。

Pavel 現年25歲，他自6歲起便開始學習武術。他參加了許多的踢拳比賽後，最終意識到自己有可能打破健力士世界紀錄。

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Pavel為了打破世界紀錄，他進行專門訓練長達六個月。他主要以交差訓練及舉重來增加肌肉和提升整體耐力，並輔以其他鍛煉來支持健康的關節和韌帶。

「訓練絕對不容易。正是在這次訓練中，我才知道什麼是令人難以置信的肌肉疼痛。但是信念和家人的支持是最好的動力來源。」Pavel 解釋道。

在進行挑戰的那天，包括他的學生在內，許多人都見證了Pavel 的歷史一刻。Pavel 事後說，他感到他們支持的能量，並意識到「當你身邊有一個相信您的運動家庭時，就不會有任何問題」。

當被問到有沒有人特別啟發他去如此努力時，Pavel 解釋每位準備在擂台上挑戰冠軍的拳手都很打動他，並讓他十分尊敬。在挑戰這個紀錄時，父母是他的最大原動力︰「對我而言，我的父母是最強的鬥士。」

Pavel 的專項是踢拳，他一直在努力去變得更快，提升耐力。他想利用自己的知識和經驗去繼續教導他的學生：「成為一名教練是一項重大責任，我真的很想在教練上繼續成長。我想幫助別人們，使他們健康強壯。」

他又說，這個健力士世界紀錄頭銜對他來說是一個了不起的榮譽，並希望它能激發踢拳和其他武術領域的人。

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▍「個別武術相關能力高」不等如「搏擊能力好」

不少人可能會存有一種誤解，把「非搏擊但有關的能力直接等同搏擊能力」。就算你能1秒打100拳，你能證明的就只有「能1秒打100拳」，不代表你搏擊好。你能引體上升200下，代表你背肌發達，但不代表你搏擊好。搏擊需要時機、心態、臨場發揮、抗打能力、甚至是創意等要素，這些都只能從搏擊得來。

而且以上紀錄，都不是在搏擊時間測量出來。說算你能一拳打爆火車頭，但在搏擊中打不中的話也是徒然。另外，如以上文中的連續快拳，真的能用於搏擊嗎？

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即使跑得再快，跳得再高，跟搏擊能力有關嗎？正如以往說過，兩者有關，因為你做到就代表你有更好的身體能力，但兩者能直接等同嗎？肯定不可以。正如你踏了健身單車一輩子，做出的速度也很不錯，但這並不代表你在場地單車賽能贏過港隊成員。

如同健身運動員在沒練習搏擊的情況下，輸給習武者的情況有很多。並不需要神化、吹噓這些事：這跟在羽毛球比賽中，贏了一位這輩子都沒打過羽毛球的籃球員一樣，沒什麼值得高興。

健身運動員健身的目標在於健身運動，搏擊運動員目標在搏擊運動，足球運動員目標在足球運動，籃球運動員目標在籃球運動，當中沒什麼高低優劣之分。跟其他運動項目的高水平選手一樣，職業拳手是十分專業的，而搏擊是一種技藝，當中的技術、反應、體能，水平不是在沒訓練下能觸及。能做很多掌上壓及善於搏擊，兩者無必然關係。搏擊當然需要肌肉力量，拳手們也有重量訓練，但你會認為深蹲做得夠多就能踢國家隊嗎？

這種想法，其實就是不斷以不同的能力，去證明一個人的搏擊能力，但當中的關聯並不清晰，因此在推論時直接等同兩者是不合理的。

明顯，做到以上動作就代表搏擊能力好是荒謬的。但如果反過來說，只要你有良好的搏擊能力，就代表可以做到以上動作嗎？同樣這也難以成立，現時的拳手可以贏到高水平比賽，但不代表他們每個人都可以「輕鬆把手指插進未開罐的可口可樂中」，因為搏擊訓練沒有插可樂罐這種訓練。

所以搏擊能力只能夠在搏擊中體現出來，其他的也只是一些身體能力指標而已。

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